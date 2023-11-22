Найсмачніший київський десерт від Володимира Ярославського і Злати Огнєвіч: не встоїть жодна красуня
Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський продовжує експериментувати з французькими рецептами, але вже прагне привнести в них українські нотки.
Нещодавно він запросив на кухню відому українську співачку Злату Огнєвіч і вони разом приготували «Київський десерт» — меренгу зі свіжою полуницею. Від такої смакоти не відмовиться жодна красуня, адже такі солодощі майже не шкодять фігурі.
Для меренги:
- 100 г чистих білків
- 180 г цукрової пудри чи цукру
- дрібка солі, крапля лимонного соку
- 45 г чорного шоколаду
Для крему:
- 90 г молока
- 90 г вершків 33%
- 3 жовтки
- ваніль чи ванілін
- 180 г сиру маскарпоне
- 400 г полуниці або будь-яких інших ягід.
Цієї кількості продуктів вистачить на 4 порції десерту.
Інструкцію з приготування дивіться на відео.
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