Найсмачніший київський десерт від Володимира Ярославського і Злати Огнєвіч: не встоїть жодна красуня

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський продовжує експериментувати з французькими рецептами, але вже прагне привнести в них українські нотки.

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Нещодавно він запросив на кухню відому українську співачку Злату Огнєвіч і вони разом приготували «Київський десерт» — меренгу зі свіжою полуницею. Від такої смакоти не відмовиться жодна красуня, адже такі солодощі майже не шкодять фігурі.

Для меренги:

100 г чистих білків

180 г цукрової пудри чи цукру

дрібка солі, крапля лимонного соку

45 г чорного шоколаду

Для крему:

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90 г молока

90 г вершків 33%

3 жовтки

ваніль чи ванілін

180 г сиру маскарпоне

400 г полуниці або будь-яких інших ягід.

Цієї кількості продуктів вистачить на 4 порції десерту.

Інструкцію з приготування дивіться на відео.

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Нагадаємо також про рецепт меренгового торту з масляним кремом та ягодами від української кондитерки, випускниці «МастерШефа» Лізи Глінської.

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