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Найсмачніший київський десерт від Володимира Ярославського і Злати Огнєвіч: не встоїть жодна красуня

18:26 22 листопада 2023
Київський десерт

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський продовжує експериментувати з французькими рецептами, але вже прагне привнести в них українські нотки.

Нещодавно він запросив на кухню відому українську співачку Злату Огнєвіч і вони разом приготували «Київський десерт» — меренгу зі свіжою полуницею. Від такої смакоти не відмовиться жодна красуня, адже такі солодощі майже не шкодять фігурі.

Для меренги:

  • 100 г чистих білків
  • 180 г цукрової пудри чи цукру
  • дрібка солі, крапля лимонного соку
  • 45 г чорного шоколаду

Для крему:

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  • 90 г молока
  • 90 г вершків 33%
  • 3 жовтки
  • ваніль чи ванілін
  • 180 г сиру маскарпоне
  • 400 г полуниці або будь-яких інших ягід.

Цієї кількості продуктів вистачить на 4 порції десерту.

Інструкцію з приготування дивіться на відео.

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Нагадаємо також про рецепт меренгового торту з масляним кремом та ягодами від української кондитерки, випускниці «МастерШефа» Лізи Глінської.

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