23 листопада 2023

Рівно 15 років тому, наприкінці листопада 2008 року, на 6 поверсі PinchukArtCentre у Києві відбулася презентація унікальної колекції іспанської фарфорової мануфактури Lladro «Фантазія» за участю автора цих незвичайних робіт Хайме Айона. Саме тоді українській публіці вперше була представлена одна з найсміливіших та найнезвичайніших колекцій сучасної порцеляни, створена знаменитою компанією Lladro разом із легендарним дизайнером Хайме Айоном.

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Хайме Айон відомий, перш за все, як один із найвідоміших представників сучасного світового мистецтва дизайну. Його колекції неодноразово викликали справжній фурор у Європі, Америці та Азії. Ще б пак! Адже йому вдалося досягти приголомшливих успіхів у різних сферах дизайну — від відомих art-toys до спільних проектів зі знаменитими брендами. Наприклад, Лондонський музей дизайну представив як найвиразніший виріб 2005 року дизайн ванної кімнати в стилі Хайме Айона — «середземноморське цифрове бароко». Новинки з його колекцій можна побачити у таких авторитетних музеях та галереях, як Design Museum, David Gill Gallery (Лондон), Stay Gold Gallery (Нью-Йорк), Museum de Weil am Rhein (Німеччина).

Після нашого знайомства з Хайме Айоном у листопаді 2008 року найпомітніші роботи з його колекції, представленої тоді до уваги українських поціновувачів фарфорового мистецтва, перекочували у запасники майбутнього SvetsMuseum. А з моменту офіційного відкриття нашого музею роботи Айона виставлені в одному із залів, викликаючи захоплення у відвідувачів з різних країн.

Поєднання класичних тем, сучасних технологій Lladro та непередбачуваної фантазії автора перетворили роботи з цієї колекції на унікальні твори сучасного мистецтва.

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Чого варта серія дивовижних образів закоханих юнаків з яскравими серцями в руках! Тема кохання, одна з найхарактерніших для Lladro, представлена у фантастичному світі Хайме Айона, ніби втілює дивовижний стан закоханості. Адже невипадково сам Айон сказав про цю серію своїх творів так: «За допомогою органічного футуристичного дизайну я постарався передати кохання сучасне і врівноважене…»

До речі, багато хто звернув увагу на те, що для цієї колекції іспанські майстри вибрали нестандартні для Lladro кольори, яскравіші та чистіші. Один із найяскравіших акцентів був зроблений на черевиках головних персонажів серії, прототипом яких послужила створена Айоном колекція взуття для іспанської компанії Camper.

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Ну і, звичайно ж, вази. Вази займають особливе місце в історії Lladro. Але нічого схожого за історію компанії ще не було. Хайме Айона надихнули чудові вази початку XX століття — часу розквіту декоративної порцеляни. Вази Айона виконані в незвичайній техніці і мають скоріше декоративний, ніж функціональний характер. Кожна із чотирьох сторін цих унікальних ваз має дуже виразний орнамент. Перегукуючись між собою тематично, обличчя кожної вази ніби розповідають магічну історію якоюсь своєю, особливою мовою.

Мені дуже подобається його робота на тему сім'ї. У композиції «Сімейний портрет» найяскравіше виявився «вплив» Айона на таку традиційну для Lladro тему. В інтерпретації іспанського дизайнера сімейна сцена сприймається як свого роду мікрокосмос, у якому все продумано до найдрібніших подробиць, а кожна деталь має певний сенс. Всі елементи композиції начебто допомагають переказати історію однієї сім'ї, а декоративні рішення передають ніжні почуття та емоції кожного учасника сцени. «Ці фігурки — фантастичне поєднання можливостей, які фарфор дає художнику», — сказав про цей виріб автор.

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Ну, а найяскравішим образом цієї колекції мені таки здається фігурка під назвою «Подорож на зеленому курчаті». Зелене курча — улюблений персонаж Хайме Айона, і тут він не зміг без нього обійтися. Мало хто знає про те, що для реалізації настільки незвичного для естетики Lladro яскраво-зеленого образу курчати був спеціально розроблений новий відтінок. І тепер ця робота Айона ніби дарує відвідувачам нашого музею можливість знову (хоча б на коротку мить!) поринути у теплі спогади давно забутого дитинства.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.