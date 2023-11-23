Справжня вітамінна бомба й ефективно при застуді: просто додайте лимон та імбир

На дворі стає все холодніше, простуди чіпляються, імунітет падає… Тому ось така вітамінна бомбочка наразі дуже слушна. Якщо є проблеми з ШКТ або кислотністю, імбиру можна покласти значно менше (в 2 або 3 рази). Тому будьте уважні до себе, ділиться кулінарка Міра Владіміра. До речі, нагадаємо ще один рецепт імбирно-цитрусового чаю.

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Інгредієнти: 100 г імбиру

100 г лимона (1 середній лимон)

100 г меду Або 150 г імбиру

150 г лимона (1 лимон побільше)

150 г меду

Приготування:

Імбир і лимон вимити. Лимон не треба чистити. Імбир легенько почистити, просто зішкрябати шкірочку (гарно виходить чайною ложечкою). Порізати імбир і лимон невеликими кусочками, додати мед. Занурювальним блендером зробити однорідну масу. Краще це робити в високій вузькій ємності, щоб не бризкало. Перекласти в невеликі баночки. Зберігати в холодильнику.

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Вживати по 1 ч. л. вранці перед їжею для профілактики. При простуді пити 2−3 рази в день по 1чайній ложці просто так або в теплий чай (не гарячий).

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Нагадаємо рецепт смачної та вітамінної імбирної картоплі, запеченої в духовці.

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