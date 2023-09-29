Імбир може допомогти зменшити запалення при аутоімунних захворюваннях

Хоча імбир здавна використовується як домашній засіб для лікування різних недуг, не було проведено багато досліджень на людях з аутоімунними захворюваннями, які б точно пояснили, чому корінь має протизапальну дію, каже Крістен Деморюель, доктор медичних наук, старший автор дослідження та доцент кафедри ревматології в Медичній школі Університету Колорадо, пише Everyday Health.

«Іноді добавки недооцінюють за їхню потенційну користь для здоров'я, оскільки дослідження, що детально описують, як саме вони працюють, не проводяться ретельно або на людях, — говорить доктор Деморюель. — Новим у нашому дослідженні є те, що ми продемонстрували конкретний шлях, за допомогою якого імбир чинить протизапальну дію, зокрема у людей, що ще більше підтверджує доцільність використання добавок імбиру у людей для зменшення запалення»

Для дослідження вчені провели низку лабораторних тестів, щоб оцінити вплив добавок з імбиром на імунну систему, зокрема, на активність білих кров'яних клітин, відомих як нейтрофіли. За даними Клівлендської клініки, коли нейтрофіли діють нормально, вони допомагають організму боротися з інфекціями. Але коли нейтрофіли стають надмірно активними, вони можуть викликати запалення, яке лежить в основі багатьох аутоімунних захворювань.

Спочатку вчені давали мишам, які мали одне з двох аутоімунних захворювань: антифосфоліпідний синдром (АФС) або вовчак, добавки 6-гінгеролу (антиоксидантна хімічна речовина, що міститься в імбирі). Після того, як миші отримували добавки з імбиром, у них було менше ознак гіперактивних нейтрофілів у лабораторних аналізах. Потім дослідники попросили дев'ятьох здорових людей-добровольців приймати щоденну 20-міліграмову добавку імбиру протягом одного тижня. Лабораторні тести показали, що добавки допомогли імунній системі добровольців краще протистояти клітинним процесам, які призводять до надмірної активності нейтрофілів.

У мишей і людей добавки імбиру блокували процес, відомий як утворення позаклітинної пастки нейтрофілів (NET), який призводить до надмірної активності білих кров'яних тілець.

«Не всі запалення однакові, — каже Лоуренс Тоу, доктор медичних наук, клінічний професор і директор Центру східно-західної медицини при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. — Імбир може не допомогти, або може посилити інші форми запалення, включаючи псоріатичний артрит, запальні захворювання кишківника та дерматит».

Крім того, з імбирними добавками ви повинні остерігатися підвищеного ризику кровотеч, а також потенційної взаємодії з ліками, в тому числі розріджувачами крові.

Він радить усім, хто хоче спробувати добавки з імбиром для вирішення своїх медичних проблем, спочатку проконсультуватися зі своїм лікарем. Найбезпечніший спосіб вживання імбиру, якщо у вас аутоімунне захворювання, — це додати його до свого раціону і подивитися, чи допомагає він при запаленні.

Додамо, що вживання імбиру та перцю з куркумою є профілактикою раку, лікар поділився перевіреним рецептом.

99

Читайте нас у Facebook та Instagram