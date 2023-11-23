Сирний курячий суп за 20 хвилин: такий смачний, що добавки у вас попросять неодноразово
Існує безліч рецептів сирних супів. Так, фіналіст шоу «Майстер Шеф. Професіонали 3» Микола Люлько ділився рецептом цієї страви, до якої він рекомендує додавати ковбасу Чорізо.
А автори ресурсу home recept пропонують свій бюджетний варіант — сирного крем-супу з курятиною. Страва готується досить швидко — буде достатньо лише 20 хвилин.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 1 шт.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Морква — 1 шт.;
- Картопля — 3 шт.;
- Вермішель — 2 ст.л.;
- Сіль, перець, паприка, італійські трави, сушений часник — за смаком;
- Лавровий лист — 3 шт.;
- Сир плавлений — 2 ст.л.;
- Зелень — будь-яка
- Вода (окріп) — 2 літри.
Читайте також: «Жери та худни»: рецепт овочевого супу від Алли Пугачової
Приготування
- Овочі зі спеціями трохи притушкувати на вершковому маслі
- Курячу грудку обсмажити до золотавої скоринки.
- Інгредієнти залити окропом, потім додати картоплю та вермішель.
- Коли картопля готова, додати плавлений сир, а в кінці приготування — зелень.
Про те, як приготувати іспанський томатний суп (гаспачо), до якого добре підійдуть сирні тости, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот180