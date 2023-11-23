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Сирний курячий суп за 20 хвилин: такий смачний, що добавки у вас попросять неодноразово

13:02 23 листопада 2023
Сирний суп

Існує безліч рецептів сирних супів. Так, фіналіст шоу «Майстер Шеф. Професіонали 3» Микола Люлько ділився рецептом цієї страви, до якої він рекомендує додавати ковбасу Чорізо.

А автори ресурсу home recept пропонують свій бюджетний варіант — сирного крем-супу з курятиною. Страва готується досить швидко — буде достатньо лише 20 хвилин.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 1 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Морква — 1 шт.;
  • Картопля — 3 шт.;
  • Вермішель — 2 ст.л.;
  • Сіль, перець, паприка, італійські трави, сушений часник — за смаком;
  • Лавровий лист — 3 шт.;
  • Сир плавлений — 2 ст.л.;
  • Зелень — будь-яка
  • Вода (окріп) — 2 літри.

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Приготування

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  • Овочі зі спеціями трохи притушкувати на вершковому маслі
  • Курячу грудку обсмажити до золотавої скоринки.
  • Інгредієнти залити окропом, потім додати картоплю та вермішель.
  • Коли картопля готова, додати плавлений сир, а в кінці приготування — зелень.

Про те, як приготувати іспанський томатний суп (гаспачо), до якого добре підійдуть сирні тости, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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