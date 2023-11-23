Маково-апельсиновий кекс: відчуйте смак і аромат зимових свят
Напевно, багато хто помітив, що з похолоданням хочеться більше домашньої випічки. Вона не тільки смачна, а й досить бюджетна. А це теж важливо, особливо якщо в сім'ї кілька людей і всі люблять солодке. Апельсиново-маковий кекс має особливий аромат, який нагадує нам про наближення зимових свят. Можливо, ви захочете спекти його ще не раз.
Рецептом маково-апельсинового кексу поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше радила приготувати десерт із двох інгредієнтів: без випічки та желатину.
- Цей кекс дуже смачний, а готується просто, — каже Елла Іванова. — Спробуйте спекти — думаю, вам сподобається.
Маково-апельсиновий кекс
- Цукор 100 г
- 4 яйця
- Сметана 70 г
- Олія 50 г
- Мак 40 г
- Розпушувач 6 г
- Цедра та сік одного апельсина
- Борошно 120 г
- Ванільний цукор 3г
Усі інгредієнти з'єднати і ретельно збити вінчиком. Вилити тісто на пергамент, яким попередньо застелити змащену олією форму. Випікати до готовності (при 180 градусах приблизно 30−40 хвилин). Готовність перевірити за допомогою дерев'яної шпажки.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової67