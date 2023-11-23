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Маково-апельсиновий кекс: відчуйте смак і аромат зимових свят

22:31 26 листопада 2023
Маково-апельсиновий кекс

Напевно, багато хто помітив, що з похолоданням хочеться більше домашньої випічки. Вона не тільки смачна, а й досить бюджетна. А це теж важливо, особливо якщо в сім'ї кілька людей і всі люблять солодке. Апельсиново-маковий кекс має особливий аромат, який нагадує нам про наближення зимових свят. Можливо, ви захочете спекти його ще не раз.

Рецептом маково-апельсинового кексу поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше радила приготувати десерт із двох інгредієнтів: без випічки та желатину.

- Цей кекс дуже смачний, а готується просто, — каже Елла Іванова. — Спробуйте спекти — думаю, вам сподобається.

Маково-апельсиновий кекс

  • Цукор 100 г
  • 4 яйця
  • Сметана 70 г
  • Олія 50 г
  • Мак 40 г
  • Розпушувач 6 г
  • Цедра та сік одного апельсина
  • Борошно 120 г
  • Ванільний цукор 3г

Усі інгредієнти з'єднати і ретельно збити вінчиком. Вилити тісто на пергамент, яким попередньо застелити змащену олією форму. Випікати до готовності (при 180 градусах приблизно 30−40 хвилин). Готовність перевірити за допомогою дерев'яної шпажки.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт корисного і смачного бутерброда без хліба.

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Фото з альбому Елли Іванової

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