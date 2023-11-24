Тривога в НАТО: Європа не готова до війни з росією

Європейська бюрократія ускладнить пересування військ по континенту в разі виникнення великого збройного конфлікту. Начальник логістики НАТО попереджає європейські країни, що в разі можливої війни з росією затримки з розгортанням військ можуть призвести до катастрофи.

РЕКЛАМА

«У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи або війни», — заявив в інтерв'ю агентству Reuters керівник логістичного командування ОЗС НАТО генерал-лейтенант Олександр Солфранк.

На Об'єднане командування з підтримки та забезпечення НАТО (JSEC) покладено завдання, серед іншого, координувати швидке переміщення військ і техніки по європейському континенту і здійснювати нагляд за логістичною підготовкою, в тому числі за зберіганням боєприпасів на східному фланзі Альянсу.

Рішення про створення JSEC було прийнято після того, як росія напала на Україну в 2014 році, захопивши Крим. Це рішення відображало оцінку НАТО, що після кількох десятиліть роз'єднання після холодної війни Європа повинна бути готовою до війни, яка може розпочатись будь-якої миті.

Проте з часів холодної війни військова логістика на континенті стала набагато складнішою. Швидко перекинути війська розміром з дивізію чисельністю близько 20 000 солдатів, а також запаси пального і запасні частини для військової техніки сьогодні дуже складно. Причинами такої ситуації є застарілі процедури і європейська бюрократія. З часів Варшавського договору НАТО розширився приблизно на 1000 км, збільшивши довжину східного флангу приблизно до 4000 км. На його думку, в Європі можна ввести «військовий Шенген», який буде зоною вільного військового проходу по типу політичної Шенгенської зони і вона дозволить вільно пересуватись військовим в межах більшої частини ЄС.

РЕКЛАМА

«Збільшення території означає, що не всі сили розгорнуті на передовій, а це означає, що НАТО доводиться перекидати війська на схід з баз, розташованих в глибині країн, — зазначає Солфранк, додаючи, що Альянс потребуватиме відповідної інфраструктури в чутливому прифронтовому регіоні. — У розпал війни в Україні росія випускала 50 000 артилерійських снарядів на день. Ці снаряди мають потрапляти до гаубиць. Тому необхідно створити склади — для боєприпасів, палива, запасних частин і провізії».

РЕКЛАМА

Тривожні слова командувачів НАТО збігаються зі зростаючою кількістю повідомлень про можливу конфронтацію з росією, що наближається.

Нагадаємо, що кілька днів тому Німецька рада з міжнародних відносин опублікувала доповідь, в якій зазначається, що НАТО має від шести до десяти років на підготовку до збройного протистояння.

РЕКЛАМА

93

Читайте нас у Facebook та Instagram