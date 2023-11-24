За 45 діб не знайшов часу підписати підозри нардепам, які побили військового у Києві, — Яхно

Минуло більше 45 діб відколи народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили військовослужбовця, однак підозри їм і досі не підписані. Про це повідомила блогерка, колишня прессекретарка Київської прокуратури Альона Яхно.|

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Після побиття військовий потрапив до лікарні. Він розповів, що депутати вимагали в нього гроші. Дмитрук і Куницький, зі свого боку, вину спростовують і звинувачують у конфлікті постраждалого військового.

«Істину мало б встановити слідство, але ніхто особливо не поспішає. Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо нардепів. Втім підозру їм може підписати лише одна людина — генпрокурор Костін. Але він цього не робить. Мабуть багато часу витрачає на закордонні вояжі, все руки не доходять. Ми ж не можемо припустити, що це свідомий саботаж», — пише Альона Яхно.

Вона нагадала, що Артем Дмитрук — «калібрована вата», палкий захисник УПЦ МП. Був відсутній на засіданнях Верховної Ради, що передували вторгненню — 15 та 22 лютого. Журналісти Bihus.info встановили, що після початку повномасштабної війни він придбав авто вартістю не менше $ 35 тис.

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Олександр Куницький до депутатства був автоблогером. Як повідомляли «Схеми», він лобіював інтереси власного бізнесу. У березні 2022 року знімав блокпости. За цієї справою його і затримали, але «тоді чортеня відпетляло».



«Здавалось, що напад на військового стане останньою краплею, але, як я писала вище, генпрокурор не поспішає. Від слова „зовсім“. Цікаво, чому?», — написала Альона Яхно.

Як повідомлялось раніше, 5 жовтня близько 10:00 в Києві депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили чоловіка. Постраждалий стверджує, що вони звинуватили його в шахрайстві та вимагали гроші. Пізніше з’ясувалось, що постраждалий — військовослужбовець, штурмовик. На відео з камер спостереження видно, що нардепи йшли повз чоловіка, але підійшли до нього, почали штовхати, знімати на камеру і бити.

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