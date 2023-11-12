«Дніпро-1» шокував «Шахтар» трьома голами-красенями: відеоогляди матчів УПЛ

Завершальним поєдинком 14-го туру української прем'єр-ліги стало протистояння у Львові чемпіона та віцечемпіона минулого сезону — донецького «Шахтаря» та «Дніпра-1».

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Чемпіонат України. 12-й тур

12 листопада (неділя)

«Шахтар» (Донецьк) — «Дніпро-1» — 1:3 (Сікан, 5 — Сарапій, 41, Гуцуляк, 51, Лєднєв, 55). Юніорські склади — 4:1.

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«Шахтар»: Різник, Конопля (Гочолейшвілі, 60), Бондар, Ракицький (Азаров, 60), Матвієнко, Степаненко (Келсі, 70), Зубков (Кащук, 84), Криськів, Судаков, Невертон (Егіналду, 70), Сікан.

Донецький «Шахтар», який сенсаційно обіграв у Лізі чемпіонів «Барселону» (1:0), виходив на гру проти «Дніпра-1» у ранзі фаворита. Як і в поєдинку проти каталонців, у «гірників» відзначився Сікан, відкривши рахунок уже у дебюті зустрічі. Але підопічні Юрія Максимова не «розсипалися», і ще до перерви відігралися зусиллями захисника Сарапія, що підключився до атаки. А у другому таймі вирішальними стали чотири хвилини, з 51-ї до 55-ї, коли номінальним гостям вдалося забити двічі та «ввести у ступор» суперника. До фінального свистка рахунок більше не змінювався, і «Дніпро-1» завдяки цій перемозі очолив турнірну таблицю.

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«Чорноморець» (Одеса) — «Рух» (Львів) — 2:3 (Дідик, 29, у свої ворота, Бадібанга, 58 — Пастух, 9, Таллес, 72, з пенальті, Плюман, 87). На 69-й хвилині вилучений Гучек («Чорноморець»). Матч юніорських складів буде зіграний пізніше.

Одесити цього сезону не програвали на своєму полі, але приємна для них серія обірвалася. Пропустивши першими, підопічні Романа Григорчука до перерви відігралися, а на початку другого тайму вийшли вперед. Підвів команду центральний захисник Гучек, який отримав червону картку на 69-й хвилині, після чого гості реалізували більшість, вирвавши перемогу.

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«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Ванат, 8, Караваєв, 27). На 12-й хвилині вилучений Бескоровайний («Кривбас»). Юніорські склади — 2:3.

«Зоря» (Луганськ) — ЛНЗ (Черкаси) — 1:2 (Алефіренко, 88 — Г. Пасіч, 6, 89). Юніорські склади — 6:1.

11 листопада (субота)

«Олександрія» — «Верес» (Рівне) — 1:0 (Безерра, 82). На 21-й хвилині Джевані («Олександрія») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 5:0.

«Полісся» (Житомир) — «Металіст 1925» (Харків) — 2:1 (Шастал, 66, Грицук, 83 — Юсов, 14). Юніорські склади — 4:1.

«Оболонь» (Київ) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Степанюк, 67). Юніорські склади — 0:1.

10 листопада (п'ятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Минай» — 2:0 (Мілько, 18, Бурда, 35). Юніорські склади — 3:2.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 30 (14);

2. «Полісся» — 29 очок (14 матчів);

3. «Кривбас» — 27 (14);

4. «Шахтар» — 24 (12);

5. «Рух» — 24 (14);

6. «Колос» — 20 (14);

7. «Чорноморець» — 19 (13);

8. «Динамо» — 19 (11);

9. «Ворскла» — 18 (14);

10. ЛНЗ — 16 (14);

11. «Металіст 1925» — 15 (13);

12. «Олександрія» — 13 (14);

13. «Оболонь» — 13 (14);

14. «Зоря» — 10 (12);

15. «Верес» — 8 (13);

16. «Минай» — 6 (14).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»); 5 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Владислав Ванат («Динамо»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко («Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Гани Рафаель Двамена, яким цікавилися «Шахтар» та «Зоря», помер під час матчу.

Фото ФК «Шахтар»

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