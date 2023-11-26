Ідеальна закуска: готуємо мариновані шлуночки
Є такі рецепти, які виручають в будь-яких ситуаціях — наприклад, нежданий прихід гостей, коли потрібно приготувати швидко, смачно і недорого. Й серед улюблених паличок-виручалочок, крім пирога з лаваша на пательні, можуть бути саме ці мариновані курячі шлунки, ділиться кулінарка Міра Владіміра.
Інгредієнти:
- 500 г курячих шлуночків;
- 1 велика цибулина для маринаду;
- 1−1,5 ст. л. оцту 9%;
- 0,5 ч. л. цукру;
- 2−3 ст. л. соєвого соусу за бажанням;
- сіль, перець — на смак;
- кріп свіжий чи морожений за бажанням;
- улюблені спеції за бажанням.
Приготування:
Курячі шлуночки помити, за потреби почистити, відварити до готовності в підсоленій воді (сіль, перець горошком, лавровий лист, цибулинка).
Поки варяться, замаринувати цибулю. Тонко нарізати півкільцями, нарізати кріп, додати сіль, цукор, оцет і спеції, перемішати.
Готові шлуночки нарізати тонкими скибочками чи соломкою, з'єднати з замаринованою цибулею, перемішати.
Для маринування відправити в холодильник на 0,5 — 2 години.
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