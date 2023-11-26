Ідеальна закуска: готуємо мариновані шлуночки

Є такі рецепти, які виручають в будь-яких ситуаціях — наприклад, нежданий прихід гостей, коли потрібно приготувати швидко, смачно і недорого. Й серед улюблених паличок-виручалочок, крім пирога з лаваша на пательні, можуть бути саме ці мариновані курячі шлунки, ділиться кулінарка Міра Владіміра.

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Інгредієнти: 500 г курячих шлуночків;

1 велика цибулина для маринаду;

1−1,5 ст. л. оцту 9%;

0,5 ч. л. цукру;

2−3 ст. л. соєвого соусу за бажанням;

сіль, перець — на смак;

кріп свіжий чи морожений за бажанням;

улюблені спеції за бажанням.

Приготування:

Курячі шлуночки помити, за потреби почистити, відварити до готовності в підсоленій воді (сіль, перець горошком, лавровий лист, цибулинка).

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Поки варяться, замаринувати цибулю. Тонко нарізати півкільцями, нарізати кріп, додати сіль, цукор, оцет і спеції, перемішати.

Готові шлуночки нарізати тонкими скибочками чи соломкою, з'єднати з замаринованою цибулею, перемішати.

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Для маринування відправити в холодильник на 0,5 — 2 години.

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