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Ідеальна закуска: готуємо мариновані шлуночки

20:15 28 листопада 2023
мариновані шлуночки

Є такі рецепти, які виручають в будь-яких ситуаціях — наприклад, нежданий прихід гостей, коли потрібно приготувати швидко, смачно і недорого. Й серед улюблених паличок-виручалочок, крім пирога з лаваша на пательні, можуть бути саме ці мариновані курячі шлунки, ділиться кулінарка Міра Владіміра.

Інгредієнти:

  • 500 г курячих шлуночків;
  • 1 велика цибулина для маринаду;
  • 1−1,5 ст. л. оцту 9%;
  • 0,5 ч. л. цукру;
  • 2−3 ст. л. соєвого соусу за бажанням;
  • сіль, перець — на смак;
  • кріп свіжий чи морожений за бажанням;
  • улюблені спеції за бажанням.

Приготування:

Курячі шлуночки помити, за потреби почистити, відварити до готовності в підсоленій воді (сіль, перець горошком, лавровий лист, цибулинка).

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Поки варяться, замаринувати цибулю. Тонко нарізати півкільцями, нарізати кріп, додати сіль, цукор, оцет і спеції, перемішати.

Готові шлуночки нарізати тонкими скибочками чи соломкою, з'єднати з замаринованою цибулею, перемішати.

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Для маринування відправити в холодильник на 0,5 — 2 години.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт новорічного салата «Одеса» від Людмили Борщ — напрочуд смачний, легкий і ситний. А кулінарка Тетяна Ливинова показала, як французи готують гарячу закуску на Різдво.

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