Чорноморський циклон влаштує українцям сніговий «армагеддон»: коли і де чекати на удар стихії

В Україні вже цими вихідними очікується погіршення погодних умов — столичним школам навіть порекомендували перейти на дистанційну форму навчання.

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Як прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич, вже ввечері в суботу, 25 листопада, на сході Болгарії сформується фронтальна хвиля, яка зміщується у північно-східному напрямку, вийде на західну акваторію Чорного моря. Менш ніж за 12 години фронтальна хвиля зазнає «вибухового» поглиблення з утворенням молодого циклону. Вдень 26 листопада мінімальний тиск у центральній частині циклону знизиться до 965 — 970 гПа, а при виході на сушу в районі Миколаївської та Херсонської областей можливі й нижчі показники тиску, які можуть стати рекордними.

У тиловій частині циклону спостерігатимуться високі градієнти тиску, які можуть спровокувати ураганні пориви вітру (понад 32 м/с) у прибережній зоні та над акваторією моря.

А ввечері 26 листопада та протягом ночі 27 листопада циклон пройде шлях від гирла Дніпра до північних районів Сумської області. Протягом усього зазначеного періоду у південних, центральних та північних областях спостерігатимуться небезпечні, подекуди стихійні метеорологічні явища.

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Найбільш серйозна та небезпечна метеорологічна обстановка складеться у північно-західній частині Чорного моря, охоплюючи прибережні зони Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та північний захід Криму (максимальний 3 рівень небезпеки на карті). Там 26 листопада очікуються пориви західного та північно-західного вітру 25−30 м/с, місцями 31−35 м/с. На півдні Херсонської області та в Криму можливі грози. Крім того, очікуються сильні опади у вигляді дощу з переходом у сніг, на Одещині сильна хуртовина, приріст снігового покриву до 25 — 35 см. Дальність видимості при хуртовині може знижуватися до 70 — 200 метрів, на дорогах та тротуарах ожеледиця та сніговий накат. Погодні умови небезпечні та можуть призвести до масових падінь дерев, пошкодження дахів, обривів ліній електропередач та паралізації цивільної інфраструктури.

У межах другого (червоного) рівня на карті також спостерігатимуться стихійні явища, пов'язані переважно з поривами вітру до 25 — 28 м/с, сильною хуртовиною та сильним снігом. Найбільш тривалі снігопади та хуртовини очікуються на заході Кіровоградської, у Черкаській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Тут висота снігового покриву за 1,5 доби може сягнути місцями 30 — 50 см. З урахуванням сильного вітру переважно північно-західного напрямку, залягання снігу виявиться вкрай нерівномірним. Подібні умови можуть призвести до порушення та зупинки руху автомобільного та залізничного транспорту, падіння дерев та пошкодження дахів, опор ЛЕП та інших конструкцій.

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У зоні дії першого рівня спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища з меншою інтенсивністю та тривалістю. Очікуються пориви вітру 17 — 23 м/с, опади (дощ, мокрий сніг), на сході Вінницької та Житомирської областей хуртовини; у Полтавській та Сумській областях місцями ожеледиця.

У другій половині дня 27 листопада по мірі просування циклону далі на північ Європи, по всій Україні очікується стабілізація погодних умов з поступовим припиненням явищ та ослабленням вітру.

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Фото Ігоря Кібальчича

А синоптикиня Наталія Діденко дала прогноз погоди до 1 грудня, зазначивши, що ускладнення погоди у Києві очікується увечері 26 листопада та 27 листопада. Прогнозуються снігопади, хуртовини, штормовий вітер.

Далі погода буде такою:

28 листопада — відновлення синоптичного спокою;

29 листопада — черговий циклон з опадами та вітром;

30 листопада — припинення активності циклону;

З 1 грудня — похолодання до морозів.

Тим часом у КМДА повідомляють, що вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікується значний приріст снігового покриву та посилення вітру до 17−22 м/с, завірюхи, снігові замети, на дорогах — ожеледиця.

«У зв'язку з прогнозованими снігопадами в'їзд великогабаритного транспорту до столиці в пікові ранкові години понеділка обмежать. Через погіршення погодних умов 27 листопада столичним школам рекомендовано працювати у змішаному форматі. Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть в автономному режимі. Проте, чи відправляти туди дітей чи залишати їх вдома на дистанційці — вирішуватимуть батьки. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі», — зазначили у Київській міськдержадміністрації та закликали мешканців столиці утримуватися від поїздок на власних авто, віддавши перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі вздовж узбіччя доріг та на тротуарах — працюватиме комунальна спецтехніка.

Раніше Наталія Діденко прогнозувала складні погодні умови на початку наступного тижня та мороз уночі з 28 листопада.

Фото зі сторінки КМДА

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