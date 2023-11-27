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Печінковий паштет із журавлинним желе від переможця «МайстерШефа»: підійде і для сніданку, і для святкового столу

12:42 27 листопада 2023
Паштет

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше поділився рецептом пастушого пирога, запропонував фоловерам приготувати печінковий паштет з журавлинним желе.

«Це закуска, яка чудово підійде на сніданок, перекус і святковий стіл, вона смачна та корисна, і готується дуже легко та швидко», — стверджує він у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Печінка куряча — 500 г;
  • Морква — 1 шт.;
  • Цибуля -1 шт.;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Спеції — за бажанням (у Пави — томати, базілік);
  • Вино біло сухе — 70 мл;
  • Вершки 20% - 100 мл;
  • Вершкове масло — 50 г;
  • Сіль, перець.

Для желе:

  • Журавлина -100 г;
  • Вода — 50 мл;
  • Цукор -1ст.л.;
  • Агар-агар — 2 г.

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Приготування:

  • Печінку та овочі нарізати, додати спеції та вино, запікати при 180 градусах приблизно 20 хв.
  • Все перебити блендером, додати вершки та вершкове масло. Перетерти через сито.
  • Журавлину, цукор та воду перебити блендером, перетерти через сито. Додати агар-агар, прокипʼятити одну хвилину та залити зверху паштету.
  • Почекати, поки желе застигне, та насолоджуватися.

Про те, як приготувати перець, фарширований паштетом із печінки, читайте на нашому сайты.

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Ілюстративне фото з Pixabay

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