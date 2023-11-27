Печінковий паштет із журавлинним желе від переможця «МайстерШефа»: підійде і для сніданку, і для святкового столу
Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше поділився рецептом пастушого пирога, запропонував фоловерам приготувати печінковий паштет з журавлинним желе.
«Це закуска, яка чудово підійде на сніданок, перекус і святковий стіл, вона смачна та корисна, і готується дуже легко та швидко», — стверджує він у соцмережах.
Інгредієнти:
- Печінка куряча — 500 г;
- Морква — 1 шт.;
- Цибуля -1 шт.;
- Часник — 2 зубчики;
- Спеції — за бажанням (у Пави — томати, базілік);
- Вино біло сухе — 70 мл;
- Вершки 20% - 100 мл;
- Вершкове масло — 50 г;
- Сіль, перець.
Для желе:
- Журавлина -100 г;
- Вода — 50 мл;
- Цукор -1ст.л.;
- Агар-агар — 2 г.
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Приготування:
- Печінку та овочі нарізати, додати спеції та вино, запікати при 180 градусах приблизно 20 хв.
- Все перебити блендером, додати вершки та вершкове масло. Перетерти через сито.
- Журавлину, цукор та воду перебити блендером, перетерти через сито. Додати агар-агар, прокипʼятити одну хвилину та залити зверху паштету.
- Почекати, поки желе застигне, та насолоджуватися.
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Ілюстративне фото з Pixabay120