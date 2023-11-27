Печінковий паштет із журавлинним желе від переможця «МайстерШефа»: підійде і для сніданку, і для святкового столу

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше поділився рецептом пастушого пирога, запропонував фоловерам приготувати печінковий паштет з журавлинним желе.

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«Це закуска, яка чудово підійде на сніданок, перекус і святковий стіл, вона смачна та корисна, і готується дуже легко та швидко», — стверджує він у соцмережах.

Інгредієнти: Печінка куряча — 500 г;

Морква — 1 шт.;

Цибуля -1 шт.;

Часник — 2 зубчики;

Спеції — за бажанням (у Пави — томати, базілік);

Вино біло сухе — 70 мл;

Вершки 20% - 100 мл;

Вершкове масло — 50 г;

Сіль, перець. Для желе: Журавлина -100 г;

Вода — 50 мл;

Цукор -1ст.л.;

Агар-агар — 2 г.

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Приготування: Печінку та овочі нарізати, додати спеції та вино, запікати при 180 градусах приблизно 20 хв.

Все перебити блендером, додати вершки та вершкове масло. Перетерти через сито.

Журавлину, цукор та воду перебити блендером, перетерти через сито. Додати агар-агар, прокипʼятити одну хвилину та залити зверху паштету.

Почекати, поки желе застигне, та насолоджуватися.

Про те, як приготувати перець, фарширований паштетом із печінки, читайте на нашому сайты.

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Ілюстративне фото з Pixabay

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