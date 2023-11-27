Пухкий манник з яблуками: бюджетно та апетитно

Це дуже смачний манник з яблуками. Він виходить надзвичайно ніжним. Обов'язково спробуйте приготувати, ваша родина точно оцінить його й проситиме ще, ділиться фудблогерка Марина Хвіль, яка раніше розповіла, як приготувати шоколадний бісквіт зі сливами й горіхами.

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Складники:

500 мл кефіру

2 яйця

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100 мл олії

100 г сметани

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200 г цукру

400 г манки

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100 г борошна

1 пачка розпушувача

3 яблука

Пергамент

Готуємо тісто: у мисці з’єднуємо кефір, яйця, олію, сметану, цукор. Все добре перемішуємо. Далі додаємо манку, борошно, розпушувач. Все перемішуємо. Залишаємо на столі на 30 хвилин. Тісто має вийти, як густа сметана.

Яблука промиті нарізуємо на шматочки, як показано на відео. Готове тісто викладаємо у форму, застелену пергаментом, розрівнюємо тісто по всій формі лопаткою. Зверху викладаємо нарізані яблука. Розігріваємо духовку до 160 градусів і випікаємо манник 40−45 хвилин до готовності, орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання манник, виймаємо з духовки й даємо повністю охолонути, далі притрушуємо зверху цукровою пудрою.

Процес приготування у відеорецепті.

Раніше кулінарка Інара Сидор розповіла, як приготувати до свята торт «Червоний оксамит», який здивує ваших гостей.

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