Тісто краще зробити звечора: рецепт корейської «кукурудзяної собаки» від Едуарда Насирова

Кулінарний експерт «Сніданку з 1+1» Едуард Насиров веде у себе в кулінарному проєкті Happyfood «подорож країнами світу», розповідаючи про страви, які популярні в інших краях.



І щоб представити Південну Корею, він обрав страву вуличної кухні корндог (в дослівному перекладі — «кукурудзяна собака»), яка дуже схожа на звичний хотдог, але має свої особливості.

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Як готувати корндог, кулінар розповів в одному з нещодавніх постів у блозі.

Для тіста (його бажано приготувати звечора) візьміть склянку теплої води, пакетик сухих дріжджів, пів ложки цукру, дрібку солі і столову ложку олії.

Також для приготування знадобляться самі сосиски, 3−4 картоплини, сир слайсами, сухарі, крохмаль та олія для смаження смакоти.

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Докладніше дивіться на відео.

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Нагадаємо, раніше відомий шеф-кухар Володимир Ярославський представив власну інтерпретацію найпопулярнішої «вуличної їжі по-київськи» — знаменитої перепічки.

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