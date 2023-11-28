Тісто краще зробити звечора: рецепт корейської «кукурудзяної собаки» від Едуарда Насирова
Кулінарний експерт «Сніданку з 1+1» Едуард Насиров веде у себе в кулінарному проєкті Happyfood «подорож країнами світу», розповідаючи про страви, які популярні в інших краях.
І щоб представити Південну Корею, він обрав страву вуличної кухні корндог (в дослівному перекладі — «кукурудзяна собака»), яка дуже схожа на звичний хотдог, але має свої особливості.
Як готувати корндог, кулінар розповів в одному з нещодавніх постів у блозі.
Для тіста (його бажано приготувати звечора) візьміть склянку теплої води, пакетик сухих дріжджів, пів ложки цукру, дрібку солі і столову ложку олії.
Також для приготування знадобляться самі сосиски, 3−4 картоплини, сир слайсами, сухарі, крохмаль та олія для смаження смакоти.
Докладніше дивіться на відео.
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