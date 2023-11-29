Бульбовники по-поліські: страва для всієї родини з глибини віків (відео)

Українська кухня багата на страви, в яких використовується картопля. Наприклад, на Тернопільщині готують картопляники з сиром, а у Поліссі — бульбовники.

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Видання «Шуба» ділиться рецептом бульбовників від авторки «Всесвітніх рецептів», яка стверджує, що ця страва готувалася ще 200 років тому. Зазвичай бульбовники готували без начинки, але за бажанням можна використовували гриби, сир та м’ясо.

Інгредієнти: Картопля — 6 шт.;

Сметана — 1 ст. л.;

Сир моцарела — 150 г;

Паприка мелена — 0.5 ч. л.;

Панірувальні сухарі — 100 г;

Сіль — за смаком;

Перець чорний мелений — за смаком;

Олія.

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Приготування: РЕКЛАМА Картоплю помийте та почистьте. Половину наріжте шматочками й зваріть у підсоленій воді до готовності. Потім потовчіть її в пюре.

Другу половину картоплі натріть на дрібну тертку й відтисніть зайву рідину. Змішайте терту картоплю з пюре. Додайте сметану, сіль, перець, паприку й добре вимішайте масу.

Моцарелу наріжте невеликими кубиками.

Сформуйте з картопляної маси круглі коржики, на середину кожного покладіть по шматочку сиру. Краї з’єднайте й защипніть, формуючи кульки. Запаніруйте їх в сухарях.

У розігріту олію викладіть кульки та смажте, перевертаючи їх, до золотистого кольору. Слідкуйте, щоб бульбовники рівномірно просмажилися з усіх боків.

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Фото https://shuba.life

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