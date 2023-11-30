На хабарі затримали чотирьох суддів Київського апеляційного суду

29 листопада 2023 року НАБУ та САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів США за ухвалення «потрібного» рішення.



За даними НАБУ, суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства.

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За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати 35 тисяч доларів США.

«Передача неправомірної вигоди відбулась 28 листопада. 10 тисяч доларів США суддя-посередник залишив собі, а 25 тисяч поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою», — йдеться у повідомленні.

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Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили ці кошти.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру, додали в агенції.

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За даними ЗМІ, йдеться про відміну арешту майна у справі екскерівника підприємства «Мотор-Січ» В'ячеслава Богуслаєва.



Зазначається, що було затримано Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та Вʼячеслава Дзюбу.

Нагадаємо, раніше голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали на хабарі майже в три мільйони доларів.



Також на хабарі зловили чинного нардепа та двох його спільників.

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