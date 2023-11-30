37.15 / 37.65 40.44 / 41.18
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На хабарі затримали чотирьох суддів Київського апеляційного суду

11:10 30 листопада 2023
люди

29 листопада 2023 року НАБУ та САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів США за ухвалення «потрібного» рішення.

За даними НАБУ, суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства.

За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати 35 тисяч доларів США.

«Передача неправомірної вигоди відбулась 28 листопада. 10 тисяч доларів США суддя-посередник залишив собі, а 25 тисяч поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили ці кошти.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру, додали в агенції.

РЕКЛАМА

За даними ЗМІ, йдеться про відміну арешту майна у справі екскерівника підприємства «Мотор-Січ» В'ячеслава Богуслаєва.

Зазначається, що було затримано Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та Вʼячеслава Дзюбу.

Нагадаємо, раніше голову Верховного суду Всеволода Князєва затримали на хабарі майже в три мільйони доларів.

Також на хабарі зловили чинного нардепа та двох його спільників.

РЕКЛАМА

392

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Даніїл Меньшиков

50 тисяч доларів за дитину: колишній керівник Львівської митниці Данііл Меньшиков розповів про спроби вивезти українських дітей за кордон

салат

Салат «Білосніжка» від Людмили Борщ: простий, легкий і по-новорічному чарівний

зодіак

Будете купатись у грошах та удачі до кінця весни: яким знакам зодіаку пощастить на початку 2024 року

салат

Коли душа бажає свята: смачні салати, які легко замінять «Олів'є» на Різдво та Новий рік

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту