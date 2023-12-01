Йога та пілатес чудово підходять: як тримати свою фігуру в тонусі взимку

Коли приходить зима й температура починає серйозно знижуватися, не хочеться виходити для занять спортом на вулицю. Холодні зимові тренування не такі цікаві, як теплі весняні пробіжки або йога на свіжому повітрі, особливо тому, що, будьмо чесними, більшість з нас намагається просто вилізти з теплих ліжок, не кажучи вже про те, щоб піти до спортзалу. Але зимові тренування існують, вони можуть бути веселими, і вам навіть не потрібно виходити на вулицю, щоб попотіти, пише sheknows.com.

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Зима — чудовий час, щоб зосередитися на розвитку сили. Використовуйте цей час, щоб спробувати займатися важкою атлетикою — або у спортзалі, або з кількома парами гантелей вдома. Ви також можете вибрати силові вправи з власною вагою, такі як присідання, випади або віджимання. Вам не доведеться стикатися з холодом, а силові тренування мають багато переваг, включно зі зміцненням кісток, контролем ваги й прискоренням метаболізму.

Якщо ви дійсно хочете зігрітися взимку, високоінтенсивні тренування — саме те, що вам потрібно. Вони підвищують метаболізм і зігрівають, поєднуючи силові та кардіотренування. Швидкі сплески активності, які чергуються з короткими інтервалами відпочинку, оптимізують спалювання жиру й покращують стан серцево-судинної системи. Крім того, вам не потрібно ніякого обладнання або навіть багато місця, щоб провести гарне тренування, що робить його ідеальним для холодних зимових днів, коли не хочеться виходити з дому.

Існує безліч видів кардіо, якими можна займатися в приміщенні, якщо у вас є трохи фантазії, обладнання або доступ до тренажерного залу. Можна стрибати на біговій доріжці, велотренажері або еліптичному тренажері, також можна спробувати стрибати на скакалці, лазити по сходах або використовувати гребний тренажер. Якщо у вас немає ніякого обладнання, спробуйте кардіотренування з власною вагою або навіть ходьбу на місці — на ютубі є безліч безплатних варіантів.

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Йога та пілатес чудово підходять для занять у приміщенні й допомагають підтримувати гнучкість, яка іноді може бути порушена в холодну погоду. Ці заспокійливі, зосереджені на диханні тренування також допомагають зменшити стрес і покращити психічний стан, що дуже важливо, коли зимові дні стають коротшими й темнішими.

Плавання. Якщо у вас є доступ до критого басейну, це може бути чудовим варіантом розслаблювального кардіотренування з низьким навантаженням.

Можливо, під час зимових тренувань ви не відчуваєте такої спраги, як влітку, але ваше тіло потребує стільки ж гідратації — якщо не більше, оскільки холодне повітря сухіше за тепле. До того ж складніше визначити, чи є у вас зневоднення, оскільки холод може маскувати деякі симптоми. Пийте воду до, під час і після тренування, щоб пом'якшити його наслідки.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що будь-яка активність корисніша за сидіння. Про це свідчить нове дослідження.

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