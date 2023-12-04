Десертний салат до Дня святого Миколая: діти будуть у захваті
Дитячі десерти теж можуть бути корисними й при цьому надзвичайно смачними. Тож замість магазинних тістечок та тортиків пригостіть дітей на День святого Миколая десертним салатом — і вони будуть у захваті. Подавайте десерт на красивій тарілочці або у піалі. Рецептом смаколика поділилась кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше порадила приготувати на свято пана-коту.
— Вершків, збитих з цукром, треба зовсім мало, — говорить Ардія Діаманті. — А можна й взагалі обійтись без них, якщо подавати фруктову нарізку з ванільним морозивом. Якщо є свіжа м’ята, декоруйте десерт кількома листочками. Важливо, щоб всі фрукти були стиглі та смачні. До даного десерту можна також додати шматочки ківі та груші. А от яблука використовувати не варто. Мандарини можна замінити стиглим солодким апельсином.
Десертний салат (на дві порції)
Виноград синій — 10 ягід
Виноград білий — 10 ягід
Мандарин — 2 шт.
Корольок — 1 шт.
Банан — 1 шт.
Вершки, збиті з цукром для заправки, — до смаку
Нарізати корольок та банан тонкими слайсами, додати часточки мандаринів, ягоди винограду. Перед подачею заправити салат вершками, збитими з цукром.
І смачного!
Раніше Ардія Діаманті розповіла, як приготувати смачний та корисний новорічний салат з фетою та мандаринами.
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Фото з альбому Ольги Сметанської12