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Десертний салат до Дня святого Миколая: діти будуть у захваті

22:31 6 грудня 2023
фруктовий салат

Дитячі десерти теж можуть бути корисними й при цьому надзвичайно смачними. Тож замість магазинних тістечок та тортиків пригостіть дітей на День святого Миколая десертним салатом — і вони будуть у захваті. Подавайте десерт на красивій тарілочці або у піалі. Рецептом смаколика поділилась кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше порадила приготувати на свято пана-коту.

— Вершків, збитих з цукром, треба зовсім мало, — говорить Ардія Діаманті. — А можна й взагалі обійтись без них, якщо подавати фруктову нарізку з ванільним морозивом. Якщо є свіжа м’ята, декоруйте десерт кількома листочками. Важливо, щоб всі фрукти були стиглі та смачні. До даного десерту можна також додати шматочки ківі та груші. А от яблука використовувати не варто. Мандарини можна замінити стиглим солодким апельсином.

Десертний салат (на дві порції)

Виноград синій — 10 ягід

Виноград білий — 10 ягід

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Мандарин — 2 шт.

Корольок — 1 шт.

Банан — 1 шт.

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Вершки, збиті з цукром для заправки, — до смаку

Нарізати корольок та банан тонкими слайсами, додати часточки мандаринів, ягоди винограду. Перед подачею заправити салат вершками, збитими з цукром.

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І смачного!

Раніше Ардія Діаманті розповіла, як приготувати смачний та корисний новорічний салат з фетою та мандаринами.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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