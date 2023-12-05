Секрет сантехніка: чому варто насипати сіль в унітаз

Більшість людей бояться сантехнічних проблем, особливо коли справа стосується туалету. Однак є простий трюк, про який часто забувають сантехніки: використання солі для підтримання чистоти та відсутності засмічень у туалеті, пише Dagens.

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Засмічення в туалеті — поширена побутова проблема, яка може бути як дратівливою, так і дороговартісною. Волосся, жир чи інше сміття можуть призвести до неприємного запаху і навіть до пошкодження сантехніки, якщо їх не усунути.

Тут у гру вступає сіль. Просто засипавши чашку солі в унітаз і залишивши її на ніч, ви можете ефективно усунути невеликі засмічення і запобігти їх виникненню в майбутньому. Сіль розм'якшує сміття, що полегшує його змивання.

Сіль не тільки допомагає усунути засмічення, але й діє як природний дезодорант. Сіль поглинає неприємні запахи, залишаючи у ванній кімнаті свіжий запах. Крім того, сіль є екологічно чистим та економічно вигідним рішенням у порівнянні з хімічними засобами для прочищення каналізації.

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Насипте чашку солі в унітаз. Залиште її принаймні на 8 годин або на ніч для досягнення найкращого результату. Вранці змийте унітаз. Хоча сіль ефективна при незначних засміченнях, вона не замінить професійного сантехніка при серйозних проблемах. Якщо ви зіткнулися з постійними або серйозними засміченнями, бажано звернутися до професійного сантехніка.

Раніше «ФАКТИ» назвали простий і дешевий спосіб відбілити унітаз.

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