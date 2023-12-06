Лимонне печиво: дуже швидко, просто і смачно

Це м'яке печиво з яскравим лимонним ароматом і сонячним кольором — чудове доповнення до чашечки чаю або кави, ділиться кулінарка Інара Сидор, яка раніше розповіла, як приготувати шоколадний бісквіт зі сливами й горіхами.⠀

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Потрібно: 400 г борошна

1 яйце

150 г цукру

100 г вершкового масла

цедра 2 лимонів

30 мл лимонного соку

дрібка солі

10 г розпушувача

4 г соди (на кінчику ч.л.)

цукор і пудра для обвалювання⠀

Приготування:

Коли знімаємо цедру з лимону, не зчісуйте білий шар, лише жовтий, інакше буде гірчити. Перемішайте всі інгредієнти та замісіть тісто, покладіть тісто в пакет та в морозильну камеру на 15−20 хв. Далі сформуйте кульки і обваляйте спочатку в цукрі, а далі в пудрі (притискати не треба, печиво саме розійдеться). Поставте духовку, яка розігріта на 180 градусів, й печіть 15−18 хвилин.

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Нагадаємо рецепт торту «Червоний оксамит».

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