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Лимонне печиво: дуже швидко, просто і смачно

20:15 8 грудня 2023
Лимонне печиво

Це м'яке печиво з яскравим лимонним ароматом і сонячним кольором — чудове доповнення до чашечки чаю або кави, ділиться кулінарка Інара Сидор, яка раніше розповіла, як приготувати шоколадний бісквіт зі сливами й горіхами.⠀

Потрібно:

  • 400 г борошна
  • 1 яйце
  • 150 г цукру
  • 100 г вершкового масла
  • цедра 2 лимонів
  • 30 мл лимонного соку
  • дрібка солі
  • 10 г розпушувача
  • 4 г соди (на кінчику ч.л.)
  • цукор і пудра для обвалювання⠀

Приготування:

Коли знімаємо цедру з лимону, не зчісуйте білий шар, лише жовтий, інакше буде гірчити. Перемішайте всі інгредієнти та замісіть тісто, покладіть тісто в пакет та в морозильну камеру на 15−20 хв. Далі сформуйте кульки і обваляйте спочатку в цукрі, а далі в пудрі (притискати не треба, печиво саме розійдеться). Поставте духовку, яка розігріта на 180 градусів, й печіть 15−18 хвилин.

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Нагадаємо рецепт торту «Червоний оксамит».

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