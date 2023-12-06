Лимонне печиво: дуже швидко, просто і смачно
Це м'яке печиво з яскравим лимонним ароматом і сонячним кольором — чудове доповнення до чашечки чаю або кави, ділиться кулінарка Інара Сидор, яка раніше розповіла, як приготувати шоколадний бісквіт зі сливами й горіхами.⠀
Потрібно:
- 400 г борошна
- 1 яйце
- 150 г цукру
- 100 г вершкового масла
- цедра 2 лимонів
- 30 мл лимонного соку
- дрібка солі
- 10 г розпушувача
- 4 г соди (на кінчику ч.л.)
- цукор і пудра для обвалювання⠀
Приготування:
Коли знімаємо цедру з лимону, не зчісуйте білий шар, лише жовтий, інакше буде гірчити. Перемішайте всі інгредієнти та замісіть тісто, покладіть тісто в пакет та в морозильну камеру на 15−20 хв. Далі сформуйте кульки і обваляйте спочатку в цукрі, а далі в пудрі (притискати не треба, печиво саме розійдеться). Поставте духовку, яка розігріта на 180 градусів, й печіть 15−18 хвилин.
Нагадаємо рецепт торту «Червоний оксамит».186