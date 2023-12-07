Домашній холодець з курки: обов’язково приготуйте на Новий рік

Який же Новий рік без холодцю на столі? Приготувати його — справжнє мистецтво. Щоб він вийшов смачний та гарний, треба знати чимало секретів.

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Рецептом страви з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка та блогерка, авторка каналу «Галочка-кулінарочка» Галина Нехворовська-Гуменюк.

— Домашній холодець — дуже смачна страва, — говорить Галина Нехворовська-Гуменюк. — Готую з курки, тому виходить нежирний. Можна поставити на святковий стіл і приготувати на кожний день для рідних.

Для рецепта: Курка 2 кг РЕКЛАМА Вода 4 л Морква 2 шт. РЕКЛАМА Цибуля 2 шт. Перець горошком 10 шт. РЕКЛАМА Сіль 1,5 чайної ложки Часник 5 зуб. Лавровий лист 3 шт. Желатин 25 г Приготування Можна брати різні частини курки (особливо з кістками), їх потрібно добре вимочити в холодній воді. Ставимо варити м'ясо, доводимо до кипіння, з'являється піна, каструлю та м'ясо потрібно помити та залити чистою водою, довести її до кипіння, при кипінні знімати піну та жир. Під закритою кришкою варити холодець 1,5 години на маленькому вогні, після чого додати цибулю, моркву, часник та спеції. Варити ще пів години та при завершенні процесу варіння додати сіль. Відділити м'ясо від кісток. На дно форми викласти для прикрашання зелень, кукурудзу, моркву. Покласти м'ясо. Бульйон процідити, в окрему миску висипати 25 г желатину та додати пару черпаків бульйону, гарно розмішати та влити в загальну каструлю з бульйоном, ще раз перемішати. Розлити по формах та залишити в холодильнику на декілька годин. Смачного!

А про те, як приготувати замість холодцю українські драглі, розповідала кулінарка Тетяна Васюк.

Фото з альбому Галини Нехворовської-Гуменюк

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