Ароматний різдвяний кекс із цукатами: казковий смак запам’ятається вам надовго
Різдво — довгоочікуване свято. І вже сьогодні важливо продумати святкові частування.
Рецептом ароматного різдвяного кексу з цукатами поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт різдвяного сирного штолена.
- Цей кекс із цукатами, медом, горіхами, спеціями дуже смачний, — каже Елла Іванова.
Різдвяний кекс із цукатами
- 300 г борошна
- 1 чайна ложка спецій
- 3 яйця
- 170 г меду
- 1 чайна ложка соди
- Сіль
- 120−150 г цукру
- 150 г міцно завареного чаю з бергамотом
- 50 г горіхів
- 200 г апельсинових цукатів
Збити жовтки з цукром, додати спеції, сіль, ванільний цукор, мед, соду, олію та перемішати. Потім додаємо апельсинові цукати або курагу, чорнослив чи родзинки, а також горіхи. Також для смаку можна додати шоколад. Доповнюємо борошном і міцно завареним чаєм із бергамотом. Додаємо збитий білок і перемішуємо.
Переливаємо тісто у форму, змащену олією.
Випікаємо за 170 градусів приблизно годину.
Глазур готуємо з цукрової пудри й апельсинового соку, змішавши їх. На 100 г пудри беремо 1−2 столові ложки соку.
Декоруємо остиглий кекс глазур'ю.
І смачного!
Нагадаємо рецепт гуски до різдвяного столу.
Фото з альбому Елли Іванової64