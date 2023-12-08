Ароматний різдвяний кекс із цукатами: казковий смак запам’ятається вам надовго

Різдво — довгоочікуване свято. І вже сьогодні важливо продумати святкові частування.

Рецептом ароматного різдвяного кексу з цукатами поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт різдвяного сирного штолена.

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- Цей кекс із цукатами, медом, горіхами, спеціями дуже смачний, — каже Елла Іванова.

Різдвяний кекс із цукатами 300 г борошна

1 чайна ложка спецій

3 яйця

170 г меду

1 чайна ложка соди

Сіль

120−150 г цукру

150 г міцно завареного чаю з бергамотом

50 г горіхів

200 г апельсинових цукатів

Збити жовтки з цукром, додати спеції, сіль, ванільний цукор, мед, соду, олію та перемішати. Потім додаємо апельсинові цукати або курагу, чорнослив чи родзинки, а також горіхи. Також для смаку можна додати шоколад. Доповнюємо борошном і міцно завареним чаєм із бергамотом. Додаємо збитий білок і перемішуємо.

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Переливаємо тісто у форму, змащену олією.

Випікаємо за 170 градусів приблизно годину.

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Глазур готуємо з цукрової пудри й апельсинового соку, змішавши їх. На 100 г пудри беремо 1−2 столові ложки соку.

Декоруємо остиглий кекс глазур'ю.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт гуски до різдвяного столу.

Фото з альбому Елли Іванової

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