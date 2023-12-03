Гуска до різдвяного столу: ситно та апетитно

Це ідеальна страва для свята! Подавати гуску з апельсинами цілою, з хрусткою скоринкою рекомендується як основна гаряча страва під гарнір із картоплі, круп, запечених або відварених овочів. Доповнити святковий стіл можна будь-яким соусом, а також смачними закусками і салатами, ділиться кулінарка Ольга Таравіря.

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Приготування:

Підготувати тушку гуски.

Зробити соус: видавити 2 головки часнику, додати сіль, перець, 100 мл соєвого соусу, 1 ст. л. меду, 1 ст. л. готової гірчиці, приправи до м'яса.

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Все добре розмішати, змазати гуску зверху і в середині (трішки соусу залишити), покласти в рукав, зав'язати, поставити в холодильник на ніч.

Вийняти гуску, покласти в середину шматочки яблук і апельсина. Зав'язати, покласти в холодну духовку і включити її.

Температура запікання 170 градусів. Час залежить від ваги: 1 кг — 1 година. За пів години до кінця вийняти гуску, розрізати рукав, в соус додати 1 ст. л. кетчупу і 2−3 ст. л. жиру, щоб утворилася скоринка, змастити гуску і поставити в духовку ще на 0,5 години. Можна знизити температуру.

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