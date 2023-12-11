36.93 / 37.49 39.87 / 40.60
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Домашній майонез за три хвилини: простий рецепт від переможця «МайстерШефа» Вадима Бжезинського

12:02 11 грудня 2023
Соуси

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) ділиться з фоловерами рецептами, які стануть у нагоді під час зимових свят. Раніше він розповів, як приготувати імбирні пряники, а зараз — про домашній майонез до «новорічної класики» — салатів.

«Майонез за три хвилини! Даю тисячу відсотків — смачніше і корисніше магазинного», — пише він у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Олія — 300 мл;
  • Яйця — 2 шт.;
  • Часник — 0.5 зуб.;
  • Лимон (сік) -2 ч.л.;
  • Гірчиця — 2 ч.л.;
  • Сіль, перець.

Читайте також: Домашній майонез із зеленою цибулею: особливий смак літа

Приготування:

РЕКЛАМА
  • У чашу блендера помістити яйця, часник, гірчицю, лимонний сік.
  • Посолити, поперчити, додати олію та збити блендером.
  • Якщо вам потрібен густіший майонез, кількість олії потрібно зменшити на 70 мл.

Про те, як приготувати майонез без яєць — з олією і молоком — читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

215

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фінальний вигляд страви

Рецепт незвичайної картоплі на свята від Лілії Цвіт: готується легко, виходить завжди дуже смачною, з ніжною сирною серединкою

унітаз

Унітаз буде сяяти чистотою і приємно пахнути: Марина Жукова поділилася лайфхаком чистки сантехніки без «Доместосу» та «Білизни»

Гривні

У січні-2024 в Україні можуть виникнути проблеми із виплатою пенсій: у чому причина

Авто

Примерзли колодки гальм автомобіля: прості способи вирішення проблеми

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту