Домашній майонез за три хвилини: простий рецепт від переможця «МайстерШефа» Вадима Бжезинського

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) ділиться з фоловерами рецептами, які стануть у нагоді під час зимових свят. Раніше він розповів, як приготувати імбирні пряники, а зараз — про домашній майонез до «новорічної класики» — салатів.

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«Майонез за три хвилини! Даю тисячу відсотків — смачніше і корисніше магазинного», — пише він у соцмережах.

Інгредієнти: Олія — 300 мл;

Яйця — 2 шт.;

Часник — 0.5 зуб.;

Лимон (сік) -2 ч.л.;

Гірчиця — 2 ч.л.;

Сіль, перець.

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Приготування: РЕКЛАМА У чашу блендера помістити яйця, часник, гірчицю, лимонний сік.

Посолити, поперчити, додати олію та збити блендером.

Якщо вам потрібен густіший майонез, кількість олії потрібно зменшити на 70 мл.

Про те, як приготувати майонез без яєць — з олією і молоком — читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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