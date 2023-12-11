Домашній майонез за три хвилини: простий рецепт від переможця «МайстерШефа» Вадима Бжезинського
Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) ділиться з фоловерами рецептами, які стануть у нагоді під час зимових свят. Раніше він розповів, як приготувати імбирні пряники, а зараз — про домашній майонез до «новорічної класики» — салатів.
«Майонез за три хвилини! Даю тисячу відсотків — смачніше і корисніше магазинного», — пише він у соцмережах.
Інгредієнти:
- Олія — 300 мл;
- Яйця — 2 шт.;
- Часник — 0.5 зуб.;
- Лимон (сік) -2 ч.л.;
- Гірчиця — 2 ч.л.;
- Сіль, перець.
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Приготування:
- У чашу блендера помістити яйця, часник, гірчицю, лимонний сік.
- Посолити, поперчити, додати олію та збити блендером.
- Якщо вам потрібен густіший майонез, кількість олії потрібно зменшити на 70 мл.
Про те, як приготувати майонез без яєць — з олією і молоком — читайте на нашому сайті.
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