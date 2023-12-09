Примерзли колодки гальм автомобіля: прості способи вирішення проблеми

Якщо в морозну погоду після миття залишити машину на вулиці, скориставшись «ручником», вода, яка опинилася в гальмівних колодках, швидше за все, замерзне. З цієї причини машина просто не зможе рушити з місця через заблоковані колеса. Досвідчені автоексперти розповіли, як діяти в такій ситуації, і чого робити не варто, пише «АвтоВзгляд».

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Найголовніше в історії з примерзлим гальмом — не намагатися зірвати машину з місця за допомогою мотора. Відчайдушно газуючи, можна нарватися на ремонт гальмівних механізмів.

Якщо ви точно знаєте якого типу гальмівна система у вашого автомобіля — добре. Не будучи впевненим, це легко з'ясувати. Дивитися необхідно на колеса задньої осі, тому що саме вони зазвичай блокуються гальмом стоянки. Бачите крізь спиці колісного диска круглу металеву деталь, натерту до дзеркального блиску гальмівними колодками? Виходить, система дискова.

Якщо за колесом проглядається сталевий іржавий барабан — значить барабанне гальмо. В останньому випадку з примерзлими колодками доведеться повозитися. Проблема в тому, що вони розташовані всередині цього барабана, і прямого доступу до них немає. Але є кілька способів упоратися з цією проблемою.

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Коли машина стоїть поблизу будинку, принесіть окропу і поливайте їм на барабани. Крига тане, — колодки відходять. Щоправда, у сильні морози навіть гаряча вода швидко остигає і сама замерзає. Значить доведеться або діяти швидко, або потрібен напарник, який намагатиметься рушити на автомобілі в процесі водних процедур.

За відсутності під рукою окропу, можна приєднати старий шланг від пилососа або іншу гнучку трубку до вихлопної труби машини і за допомогою її підвести теплий вихлоп до замерзлого барабана.

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Найбільш надійний спосіб звільнити колодки всередині барабана — простукування. Для цього знімаємо колесо та молотком, через дерев'яну проставку, простукуємо гальмівний барабан по периметру. Доки він не отримає можливості вільно прокручуватися на осі. Далі операція повторюється з другим колесом. Головне — не вдаряти молотком прямо по барабану. Від цього останній може тріснути.

З дисковими гальмами все простіше. Щоб їх розморозити, достатньо мати в багажнику запас «незамерзайки». Її необхідно налити на гальмівні диски в області супортів із колодками і останні легко звільняться від льоду. Без «незамерзайки» можна розвести пачку солі в бутлі води і полити цим розчином колодки. Імпровізований «реагент» непогано розчиняє лід.

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Щоб не потрапляти в подібні ситуації, рекомендуємо після миття або поїздок калюжами наступне. Перед тим, як поставити автомобіль на паркування, потрібно кілька разів різко загальмувати, щоб добре розігріти і тим самим просушити колодки і гальмівні механізми. Після такої процедури користуватися ручником можна без побоювання.

Автоексперти також розповіли, що потрібно робити, якщо примерзли колодки ручного гальма.

По-перше, як би нерозумно це не звучало, переконайтеся, що автомобіль відмовляється рушати з місця саме через заблоковані гальмівні механізми. Іноді схвильовані водії вважають за зледеніння колодок «ручника» зовсім інші проблеми.

Якщо ніяких інших причин, з яких машина могла б «прирости» до землі, немає, то спробуйте «розворушити» колодки — підніміть і відпустіть важіль гальма стоянки кілька разів. По завершенні маніпуляцій спробуйте рушити. Ні, не їде? Гаразд, переходимо до плану «Б».

Скористайтеся звичайним окропом, принесеним у чайнику з дому. Щедро обдайте водою гальмівні барабани, а коли колеса почнуть прокручуватися, просушіть механізми тим самим шляхом — декількома різкими гальмуваннями «ручником». І це найпростіший спосіб із усіх можливих.

Тим, кому ідея з окропом з якихось причин не подобається, можна порадити підвести до зледенілих гальм струмінь теплих газів від мотора власної машини. Для цього буде потрібно шланг, який з одного боку потрібно буде «натягнути» на вихлопну трубу, а також запас часу та нервів.

Інша рекомендація, до якої вдаються деякі водії, — скористатися тепловим пістолетом, побутовим феном або портативним газовим пальником. Так, такі гаджети знайдуться далеко не в кожному гаражі, але в їх ефективності сумніватися не доводиться.

У крайньому випадку, якщо ні фена, ні окропу, ні шланга під рукою немає, можна спробувати постукати по гальмівних барабанах — може, від зовнішніх дій кірки льоду відваляться. Тут як інструмент підійде маленький дерев'яний брусок.

Крім іншого, можна використовувати спеціальні рідини для розморожування замків, яких на полицях магазинів автозапчастин достатньо. Щоправда, щоб застосувати їх, доведеться підняти автомобіль домкратом та зняти колеса, оскільки дістатися гальмівних барабанів аж ніяк не просто.

Толку від тупої довбання по колесу, як радять деякі «експерти», точно не буде, а тому витрачати на цей час не варто. Так само як не варто і вдаватися до відкритого вогню — скажімо, саморобних смолоскипів — чи паяльної лампи.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому не потрібно довго прогрівати двигун автомобіля взимку і як правильно це робити, а також чому водіям не варто піднімати щітки склоочисника в снігопад і мороз і як удвічі швидше очистити вітрове скло автомобіля.

Фото: www.detailking.nz

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