Шоколадний медівник: смачно та бюджетно

Якщо ви у пошуках торта, який легко готувати і потрібні недорогі інгредієнти, то цей варіант просто знахідка. Його можна подавати на свята, та й будні він теж буде ідеальним супутником до запашної кави, ділиться кулінарка Зоряна Мироник. До речі, нагадаємо рецепт швидкого, смачного та простого у приготуванні лимонного печива.

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Інгредієнти: 2 яйця

1 скл. цукру

150 г меду

3 ст. л. олії

1 скл. кефіру

1 ст. л. кориці

8 ст. л. борошна (з гіркою)

2 ст. л. какао

1 ст. л. соди

Горіхи до смаку

Приготування:

Яйця збити з цукром, додати кефір (соду розмішати в кефірі), мед, олію, корицю і все ретельно збити міксером. Додати муку, розмішану разом з какао, горіхи мелені. Усе вимішати, форму змастити маргарином і посипати мукою. Випікати до готовності.

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Нагадаємо рецепт пухкого манника з яблуками.

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