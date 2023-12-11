Шоколадний медівник: смачно та бюджетно
Якщо ви у пошуках торта, який легко готувати і потрібні недорогі інгредієнти, то цей варіант просто знахідка. Його можна подавати на свята, та й будні він теж буде ідеальним супутником до запашної кави, ділиться кулінарка Зоряна Мироник. До речі, нагадаємо рецепт швидкого, смачного та простого у приготуванні лимонного печива.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 1 скл. цукру
- 150 г меду
- 3 ст. л. олії
- 1 скл. кефіру
- 1 ст. л. кориці
- 8 ст. л. борошна (з гіркою)
- 2 ст. л. какао
- 1 ст. л. соди
- Горіхи до смаку
Приготування:
Яйця збити з цукром, додати кефір (соду розмішати в кефірі), мед, олію, корицю і все ретельно збити міксером. Додати муку, розмішану разом з какао, горіхи мелені. Усе вимішати, форму змастити маргарином і посипати мукою. Випікати до готовності.
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