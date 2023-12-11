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Шоколадний медівник: смачно та бюджетно

20:15 14 грудня 2023
Шоколадний медівник

Якщо ви у пошуках торта, який легко готувати і потрібні недорогі інгредієнти, то цей варіант просто знахідка. Його можна подавати на свята, та й будні він теж буде ідеальним супутником до запашної кави, ділиться кулінарка Зоряна Мироник. До речі, нагадаємо рецепт швидкого, смачного та простого у приготуванні лимонного печива.

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 1 скл. цукру
  • 150 г меду
  • 3 ст. л. олії
  • 1 скл. кефіру
  • 1 ст. л. кориці
  • 8 ст. л. борошна (з гіркою)
  • 2 ст. л. какао
  • 1 ст. л. соди
  • Горіхи до смаку

Приготування:

Яйця збити з цукром, додати кефір (соду розмішати в кефірі), мед, олію, корицю і все ретельно збити міксером. Додати муку, розмішану разом з какао, горіхи мелені. Усе вимішати, форму змастити маргарином і посипати мукою. Випікати до готовності.

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Нагадаємо рецепт пухкого манника з яблуками.

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