«Динамо» помстилося… дев'ятьом гравцям «Оболоні» за виліт з Кубка країни: відеоогляди матчів УПЛ

У понеділок, 11 грудня, в рамках 17-го туру УПЛ було зіграно останні у році, що минає, матчі на внутрішній арені.

Чемпіонат України. 17-й тур

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11 грудня (понеділок)

«Динамо» (Київ) — «Оболонь» (Київ) — 2:0 (Беніто, 67, Ванат, 89, з пенальті). На 13-й хвилині вилучено Вовкуна, а на 84-й — Мороза (обидва — «Оболонь»). Юніорські склади — 1:0.

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«Динамо»: Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 62), Дячук, Сирота, Тимчик, Бражко, Шапаренко (Андрієвський, 66), Буяльський, Кабаєв (Караваєв, 90), Волошин (Беніто, 62), Ванат (Супряга, 90).

Виходячи на поле рідної арени імені Валерія Лобановського, динамівці, напевно, пам'ятали, що саме «пивовари» у вересні сенсаційно вибили тоді ще команду Мірчі Луческу з розіграшу Кубка України (1:0). Постаратися поквитатися з кривдником перед відходом у відпустку сам Бог велів. Ось тільки і «Оболонь», яка не перемагала в УПЛ у п'яти зустрічах поспіль, горіла бажанням хоча б спробувати вкотре довести невипадковість свого успіху.

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І, не зважаючи на те, що вже у дебюті «пивовари» після вилучення з поля Вовкуна залишилися у меншості, вони дали бій гранду. Лише у другому таймі Беніто, що вийшов на заміну, вивів «біло-синіх» вперед. А вже коли після червоної картки Мороза «Оболонь» взагалі залишилася вдев'ятьох, Ванат реалізував пенальті. «Динамо», головним тренером якого офіційно став Олександр Шовковський, разом із «Шахтарем» зимуватиме «тіньовим» лідером чемпіонату за втраченими очками.

«Металіст 1925» (Харків) — «Олександрія» — 0:3 (Скорко, 64, Плакса, 75, 83). На 71-й хвилині вилучено Жичикова («Металіст 1925»). Юніорські склади — 0:2.

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На стадіоні «Лівий берег» під Києвом зійшлися команди, які останнім часом рідко радують своїх уболівальників позитивними результатами. І якщо «Металіст 1925» ще не вигравав під керівництвом Олега Голодюка (чотири невдачі поспіль), то команда Руслана Ротаня на полях суперників не перемагала аж 10 матчів (5 нічиїх та 5 поразок).

У очному поєдинку «Олександрія» після перерви «нокаутувала» суперника, який уже за дурною традицією закінчував зустріч з червоною карткою. До речі, команда Ротаня не перемагала в гостях ще з минулого сезону, коли у травні взяла гору над «Колосом» (2:0).

10 грудня (неділя)

«Чорноморець» (Одеса) — «Колос» (Ковалівка) — 1:0 (Путря, 77, з пенальті). Юніорські склади — 1:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Рух» (Львів) — 1:1 (Степанюк, 83 — Руніч, 24). На 85-й хвилині вилучено Степанюка («Ворскла»). Юніорські склади — 3:2.

9 грудня (субота)

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Зоря» (Луганськ) — 2:2 (Кожушко, 11, Понедєльник, 41 — Герреро, 43, Батагов, 78). Юніорські склади — 2:4.

8 грудня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Верес» (Рівне) — 2:0 (Жуліо Сезар, 14, у свої ворота, Зубков, 69). На 51-й хвилині Зубков («Шахтар») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:2.

«Полісся» (Житомир) — «Дніпро-1» — 1:1 (Тейлор, 62 — Філіппов, 49). Юніорські склади — 2:3.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 34 очки (17 матчів);

2. «Дніпро-1» — 34 (17);

3. «Полісся» — 32 (17);

4. «Шахтар» — 31 (15);

5. «Динамо» — 28 (14);

6. «Рух» — 26 (17);

7. «Ворскла» — 23 (17);

8. «Чорноморець» — 22 (16);

9. «Колос» — 21 (16);

10. ЛНЗ — 20 (16);

11. «Олександрія» — 16 (16);

12. «Металіст 1925» — 15 (17);

12. «Оболонь» — 14 (16);

14. «Зоря» — 12 (14);

15. «Верес» — 12 (16);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 7 м'ячів — Олег Кожушко (Кривбас), Владислав Ванат (Динамо); 6 — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 5 — Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 4 — Андрій Ярмоленко, Назар Волошин (обидва — «Динамо»), Бені Макуана («Полісся»), Олександр Зубков («Шахтар»).

Матч ЛНЗ — «Мінай» перенесено на невизначений термін. Загалом у першій частині сезону не відбулося вісім поєдинків, які будуть зіграні вже навесні.

Додамо, що змагання у вітчизняній прем'єр-лізі відновляться поєдинками 18-го туру вже 2024-го (базовий день — 24 лютого).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч Ліги чемпіонів «Порту» — «Шахтар».

Фото ФК «Динамо»

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