Гра зі смаками: чому справжні цінителі чаю додають у напій сіль

Чай є дуже популярним напоєм у всьому світі. Його п’ють у гарячому чи холодному вигляді. Однак мало хто знає, що до чаю можна додавати не лише цукор, але й сіль, пише Стіна.

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Сіль у чаї може покращити смак напою, адже вона допомагає розкрити аромат чаю та зменшити його гіркоту. Крім того, сіль може зробити чай більш насиченим та терпким. Для цього достатньо додати одну щіпку в чашку з готовим напоем. Додавати більше солі не рекомендується, бо чай може стати солоним.

Додавати сіль можна в чай будь-якого сорту, але найкраще вона поєднується з чорним чаєм.

Щоб сіль краще розчинилася у чаї, її краще додавати у чашку з гарячим напоєм. Щоб зменшити гіркоту чаю, сіль варто додавати на початку заварювання. Якщо потрібно зробити чай більш терпким, то сіль краще додавати в кінці заварювання.

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Як писали «ФАКТИ», раніше популярна українська співачка поділилася секретним рецептом трав’яного чаю, а відома чайна експертка Люсі Варнава розповіла, як приготувати газований чай.

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