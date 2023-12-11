36.98 / 37.52 39.90 / 40.63
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Гра зі смаками: чому справжні цінителі чаю додають у напій сіль

19:42 11 грудня 2023
Чай

Чай є дуже популярним напоєм у всьому світі. Його п’ють у гарячому чи холодному вигляді. Однак мало хто знає, що до чаю можна додавати не лише цукор, але й сіль, пише Стіна.

Сіль у чаї може покращити смак напою, адже вона допомагає розкрити аромат чаю та зменшити його гіркоту. Крім того, сіль може зробити чай більш насиченим та терпким. Для цього достатньо додати одну щіпку в чашку з готовим напоем. Додавати більше солі не рекомендується, бо чай може стати солоним.

Додавати сіль можна в чай будь-якого сорту, але найкраще вона поєднується з чорним чаєм.

Щоб сіль краще розчинилася у чаї, її краще додавати у чашку з гарячим напоєм. Щоб зменшити гіркоту чаю, сіль варто додавати на початку заварювання. Якщо потрібно зробити чай більш терпким, то сіль краще додавати в кінці заварювання.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше популярна українська співачка поділилася секретним рецептом трав’яного чаю, а відома чайна експертка Люсі Варнава розповіла, як приготувати газований чай.

РЕКЛАМА

111

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

лукашенко

Китай висунув Лукашенку жорсткі вимоги: що відомо

унітаз

Унітаз буде сяяти чистотою і приємно пахнути: Марина Жукова поділилася лайфхаком чистки сантехніки без «Доместосу» та «Білизни»

Подача салату

Новорічний салат «Шанхай» від Людмили Борщ: зустрічайте свята у «східному» стилі

Фінальний вигляд страви

Рецепт незвичайної картоплі на свята від Лілії Цвіт: готується легко, виходить завжди дуже смачною, з ніжною сирною серединкою

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту