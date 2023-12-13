«Відспівування» «Баварією» «МЮ» та шедевр Ді Марії прямим ударом з кутового: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 12 грудня, фінішували змагання у чотирьох групах Ліги чемпіонів. За бортом єврокубків сенсаційно опинилися уславлений «Манчестер Юнайтед» і чинний переможець Ліги Європи «Севілья».

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Водночас вже відомі 14 з 16 клубів, які гарантували собі вихід до 1/8 фіналу турніру, — «Барселона», «Атлетико», «Лаціо», «Боруссія» Д., «Баварія», «Інтер», «Лейпциг», «Манчестер Сіті», «Реал», «Реал Сосьєдад», «Арсенал», ПСВ «Ейндховен», «Копенгаген» та «Наполі».

Ліга чемпіонів. 6-й тур

Група А

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«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Баварія» (Німеччина) — 0:1 (Коман, 71).

«Баварія» на легендарному «Олд Траффорд» довела свою безпрограшну гостьову серію в ЛЧ до 20 (!) матчів і не відмовила собі в задоволенні власними руками викинути «Манчестер Юнайтед» з єврокубків. Рана барселонського жаху у фіналі Ліги чемпіонів 1999 року кровоточить у вболівальників мюнхенського гранда досі.

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«Копенгаген» (Данія) — «Галатасарай» (Туреччина) — 1:0 (Лерагер, 58). На 90-й хвилині вилучено Лерагера («Копенгаген»).

Підсумкове становище команд: 1. «Баварія» — 16 очок; 2. «Копенгаген» — 8; 3. «Галатасарай» — 5; 4. «Манчестер Юнайтед» — 4.

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Група В

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Арсенал» (Англія) — 1:1 (Вертессен, 50 — Нкетіа, 42).

Поєдинок в Ейндховені «Арсенал» вже у статусі переможця групи провів напіврезервним складом. Але гидувати 930 тисячами євро призових від УЄФА за нічию «каноніри» не стали (нагадаємо, що в Лондоні підопічні Мікеля Артети розгромили чемпіона Нідерландів — 4:0).

До речі, Зінченко на гру проти свого колишнього клубу також злітав з користю. На поле футболіст збірної України не вийшов, натомість пам'ятне фото на стадіоні, де його пам'ятають, зробив. А ще подарував фанатам ПСВ «Ейндховен» свою футболку.

«Ланс» (Франція) — «Севілья» (Іспанія) — 2:1 (Франковські, 63, з пенальті, Фюльжині, 90+6 — Серхіо Рамос, 79, з пенальті).

Чинний переможець єврокубка «Севілья» безславно посіла останнє місце у групі та вилетіла з єврокубків. Реалізованого легендарним Серхіо Рамосом (142 матчі у ЛЧ!) пенальті іспанцям не вистачило навіть для нічиєї.

Підсумкове становище команд: 1. «Арсенал» — 13; 2. ПСВ «Ейндховен» — 9; 3. «Ланс» — 8; 4. «Севілья» — 2.

Група С

«Уніон» (Німеччина) — «Реал» (Іспанія) — 2:3 (Фолланд, 45+2, Крал, 85 — Хоселу, 61, 72, Себальос, 89). На 45-й хвилині Модрич («Реал») не реалізував пенальті.

Королівський клуб з українським голкіпером Луніним у запасі та нереалізованим Модричем пенальті таки вивіз з Берліна три очки, хоча програвав після першого тайму. Шість матчів — шість перемог. Команда Карло Анчелотті гідна оплесків.

«Наполі» (Італія) — «Брага» (Португалія) — 2:0 (Сердар, 9 у свої ворота, Осімхен, 33).

Підсумкове становище команд: 1. «Реал» — 18; 2. «Наполі» — 10; 3. «Брага» — 4; 4. «Уніон» — 2.

Група D

«Інтер» (Італія) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — 0:0.

«Зальцбург» (Австрія) — «Бенфіка» (Португалія) — 1:3 (Сучич, 57 — Ді Марія, 32, Рафа Сілва, 45+1, Кабрал, 90+3).

Ліссабонці з Трудіним на останньому рубежі вигравали в гостях у «Зальцбурга» з потрібною різницею у два м'ячі, але пропустили і, здавалося, не зможуть вирвати з рук австрійців третє місце у квартеті та путівку до плей-оф Ліги Європи. Але ефектний гол бразильця Кабрала на 90+3 хвилині зробив вболівальників «Бенфіки» щасливими.

Підсумкове становище команд: 1. «Реал Сосьєдад» — 12; 2. «Інтер» — 12; 3. «Бенфіка» — 4; 4. «Зальцбург» — 4.

У середу, 13 грудня, груповий турнір Ліги чемпіонів фінішує вісьмома поєдинками: група Н — «Порту» — «Шахтар», «Антверпен» — «Барселона»; група Е — «Атлетико» — «Лаціо», «Селтик» — «Фейєноорд»; група F — «Боруссія» Д. — «ПСЖ», «Ньюкасл» — «Мілан»; група G — «Црвена Звезда» — «Манчестер Сіті», «Лейпциг» — «Янг Бойз».

Нагадаємо, що жеребкування пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у Ньоні у понеділок, 18 грудня (початок — о 13:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися онлайн матч Ліги конференцій «Зоря» — «Брейдаблік».

Фото Twitter ФК «Манчестер Юнайтед»

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