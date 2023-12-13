Салат з яблуком, селерою та бананом: корисний та незвичайний
Чи може святковий салат бути корисним? Мабуть, це питання риторичне. Їжа має бути корисною завжди. І не варто від цього правила ніколи відступати.
Поєднання ж яблука, селери та банана неймовірне. Невипадково на основі цих інгредієнтів часто роблять смузі.
Рецептом смачної страви до свят з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше пропонувала приготувати салат з грушею та шароном.
- Цей салат має такий незвичайний смак, що ви захочете приготувати його ще не раз, — говорить Анна Конда. — Спробуйте — не пожалкуєте. На святковому столі він буде дуже затребуваним. І зовсім скоро ви зможете у цьому переконатись.
Новорічний салат
Інгредієнти (2 порції)
- Банан — 1 шт.
- Яблуко- 1 шт
- Селера — 4 черешка
- Листя салату-50 г
- Сметана -100 г
Викладаємо на тарілочку базу з салатного листя. В окрему посудину нарізаємо шматочками банан, яблуко та селеру. Додаємо сметану та перемішуємо. Викладаємо зверху на салатне листя. Подаємо до столу і насолоджуємся.
Смачного!
Раніше «ФАКТИ» пропонували святкове новорічне меню від фудблогерки Alina Foodee.
Фото з альбому Анни Конди84