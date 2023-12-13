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Салат з яблуком, селерою та бананом: корисний та незвичайний

22:30 15 грудня 2023
Салат з яблуком, селерою та бананом

Чи може святковий салат бути корисним? Мабуть, це питання риторичне. Їжа має бути корисною завжди. І не варто від цього правила ніколи відступати.

Поєднання ж яблука, селери та банана неймовірне. Невипадково на основі цих інгредієнтів часто роблять смузі.

Рецептом смачної страви до свят з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше пропонувала приготувати салат з грушею та шароном.

Анна Конда: «Цей салат має такий незвичайний смак, що ви захочете приготувати його ще не раз»

- Цей салат має такий незвичайний смак, що ви захочете приготувати його ще не раз, — говорить Анна Конда. — Спробуйте — не пожалкуєте. На святковому столі він буде дуже затребуваним. І зовсім скоро ви зможете у цьому переконатись.

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Новорічний салат

Інгредієнти (2 порції)

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  • Банан — 1 шт.
  • Яблуко- 1 шт
  • Селера — 4 черешка
  • Листя салату-50 г
  • Сметана -100 г

Викладаємо на тарілочку базу з салатного листя. В окрему посудину нарізаємо шматочками банан, яблуко та селеру. Додаємо сметану та перемішуємо. Викладаємо зверху на салатне листя. Подаємо до столу і насолоджуємся.

Смачного!

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Раніше «ФАКТИ» пропонували святкове новорічне меню від фудблогерки Alina Foodee.

Фото з альбому Анни Конди

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