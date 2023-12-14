Сприяє здоров’ю очей: обов’язково включіть до свого зимового меню хурму

Хурма — це яскраво-помаранчевий фрукт, який має солодкий, насичений і яскравий, майже медовий смак. Насправді вона не схожа на жоден інший фрукт. Ви можете їсти її свіжою, сушеною або приготованою — вона неймовірно універсальна. Більше того, користь хурми не лише в тому, що вона підходить для дієтичного харчування, повідомляє Well and good. Нагадаємо рецепт смачного бутерброда з хурмою та червоною рибою.

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Хурма може захистити від серцевих захворювань. Вона багата на антиоксиданти, такі як флавоноїди, в тому числі кверцетин і кемпферол, які допомагають боротися з окислювальним пошкодженням і знижують ризик хронічних захворювань.

«Тож наріжте її і насолоджуйтеся нею з простим грецьким йогуртом на сніданок або додайте до салату з листової зелені та лосося на грилі з подрібненими фісташками для швидкого і здорового обіду.

Оскільки хурма здатна зменшувати запалення в організмі, її користь може поширюватися і на здоров'я суглобів. Вона може захистити від артриту. Цей ефект зменшення запалення частково пояснюється високим вмістом вітаміну С в хурмі, який допомагає усунути пошкодження від вільних радикалів, утримуючи c-реактивний білок та інерлейкін-6, які є двома речовинами, що виробляються під час запалення, на нижчому рівні".

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Завдяки високому вмісту клітковини вона допомагає боротися із запорами та зберігати травний тракт здоровим.

Хурма може допомогти зберегти ваші очі здоровими. У ній 70 відсотків рекомендованої добової норми вітаміну А — найважливішої поживної речовини, необхідної для нормального зору.

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Однак слід пам’ятати, що хурма, мандарини та апельсини мають вищий за інші цитрусові глікемічний індекс.

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