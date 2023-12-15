Просто, смачно, ефектно: новорічна закуска «Мандаринки» від відомої фудблогерки Валерії Велігури
Відома фудблогерка Валерія Велігура, яка має понад 700 тисяч фоловерів в Instagram та понад 2 мільйони підписників у TikTok, поділилася своєю улюбленою закускою «Мандаринки», що буде вельми доречною на новорічному столі.
«Проста, смачна та ефектна страва на новорічний стіл. Готую та перезнімаю цей рецепт щороку, бо це вже традиція!» — написала вона.
Інгредієнти (на 6 шт.):
— 150 г курячого філе
- 2 яйця
- 100 г сиру
- 50 г майонезу/сметани/натурального йогурту
- 1−2 зубчики часнику
- сіль та перець за смаком
- 3 середні моркви
Спосіб приготування:
«Куряче філе та яйця відварюємо. ЛАЙФХАК: щоб не варити моркву декілька годин — я її очистила, зав’язала в пакет і відправила в мікрохвильовку при максимальній потужності на 5 хвилин, перевернула і відправила ще ~ на 5 хвилин! Дала охолонути і морква готова до роботи. Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками. Сир, яйця та моркву натираємо на дрібній тертці. У глибокій ємності поєднуємо філе, яйця та сир. Додаємо майонез/сметану, подрібнений часник, спеції та перемішуємо до однорідної маси. Формуємо 6 однакових кульок. На харчову плівку кладемо трохи моркви та формуємо тонкий млинець. У середину цього млинця кладемо начинку і загортаємо як я показую на відео. Прикрашаємо „мандаринки“ м’ятою та гвоздикою/чорним перцем. Смачного!» — написала фудблогерка.
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