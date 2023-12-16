37.12 / 37.64 40.39 / 41.14
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Різдвяний салат «Добра теща»: спробуйте, і не зможете відірватися

10:05 16 грудня 2023
салат

До Різдва залишаються лічені дні, тому господині почали інтенсивну підготовку до свята, закупляючи продукти та обмінюючись рецептами нових, незвичайних страв. Автори одного з сайтів запропонували рецепт салату з назвою, що не менш оригінальна, ніж, скажімо «Чорна перлина» від Людмили Борщ чи «Блондинка» від Людмили Калніної.

Свою назву автори сайту пояснюють тим, що «добра теща» якщо й береться навчати зятя «уму-розуму», то обов'язково зробить це «по повній» — і ніде бідолашний не заховається.

Ще один варіант пояснення назви — салат такий смачний, що його можна їсти й їсти до останньої ложки. Вибирайте, який з варіантів пояснення назви вам більше до вподоби.

Для приготування салату знадобляться:

300 г — гриби печериці
300 г — куряче філе
100 г — цибуля
150 г — морква
100 г — мариновані огірки
100 г -консервована кукурудза
3 шт — яйця відварені
120 г — майонез
0,5 ч.л. — перець чорний мелений
0,5 ч.л. — перець червоний мелений
1 ч. л. — сіль
1 ч. л. — паприка солодка
олія для смаження.

Процес приготування є на відео.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, популярна кулінарка Людмила Борщ також запропонувала рецепт салату «Ситий гість», завдяки якому, за її словами, кожен гість буде ситим та вдячним турботливій господині.

РЕКЛАМА

261

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Вдалий вікенд: для п'яти знаків зодіаку зірки приготували сюрприз на 16−17 грудня

сніжинка

Овнам — приємні сюрпризи, а Терезам — романтичні побачення: що обіцяють зірки, Анжела Перл та погода 16 грудня

Іржа на унітазі

Надпотужний спосіб очистки унітазу від вапняного нальоту та сечового каменю: новий лайфхак від Марини Жукової (відео)

Лого Toyota

Надійні та довговічні «японці»: названо ТОП-3 кращих позашляховиків Toyota

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту