Різдвяний салат «Добра теща»: спробуйте, і не зможете відірватися
До Різдва залишаються лічені дні, тому господині почали інтенсивну підготовку до свята, закупляючи продукти та обмінюючись рецептами нових, незвичайних страв. Автори одного з сайтів запропонували рецепт салату з назвою, що не менш оригінальна, ніж, скажімо «Чорна перлина» від Людмили Борщ чи «Блондинка» від Людмили Калніної.
Свою назву автори сайту пояснюють тим, що «добра теща» якщо й береться навчати зятя «уму-розуму», то обов'язково зробить це «по повній» — і ніде бідолашний не заховається.
Ще один варіант пояснення назви — салат такий смачний, що його можна їсти й їсти до останньої ложки. Вибирайте, який з варіантів пояснення назви вам більше до вподоби.
Для приготування салату знадобляться:
300 г — гриби печериці
300 г — куряче філе
100 г — цибуля
150 г — морква
100 г — мариновані огірки
100 г -консервована кукурудза
3 шт — яйця відварені
120 г — майонез
0,5 ч.л. — перець чорний мелений
0,5 ч.л. — перець червоний мелений
1 ч. л. — сіль
1 ч. л. — паприка солодка
олія для смаження.
Процес приготування є на відео.
Нагадаємо, популярна кулінарка Людмила Борщ також запропонувала рецепт салату «Ситий гість», завдяки якому, за її словами, кожен гість буде ситим та вдячним турботливій господині.261