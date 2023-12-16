Різдвяний салат «Добра теща»: спробуйте, і не зможете відірватися

До Різдва залишаються лічені дні, тому господині почали інтенсивну підготовку до свята, закупляючи продукти та обмінюючись рецептами нових, незвичайних страв. Автори одного з сайтів запропонували рецепт салату з назвою, що не менш оригінальна, ніж, скажімо «Чорна перлина» від Людмили Борщ чи «Блондинка» від Людмили Калніної.

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Свою назву автори сайту пояснюють тим, що «добра теща» якщо й береться навчати зятя «уму-розуму», то обов'язково зробить це «по повній» — і ніде бідолашний не заховається.

Ще один варіант пояснення назви — салат такий смачний, що його можна їсти й їсти до останньої ложки. Вибирайте, який з варіантів пояснення назви вам більше до вподоби.



Для приготування салату знадобляться:



300 г — гриби печериці

300 г — куряче філе

100 г — цибуля

150 г — морква

100 г — мариновані огірки

100 г -консервована кукурудза

3 шт — яйця відварені

120 г — майонез

0,5 ч.л. — перець чорний мелений

0,5 ч.л. — перець червоний мелений

1 ч. л. — сіль

1 ч. л. — паприка солодка

олія для смаження.

Процес приготування є на відео.

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Нагадаємо, популярна кулінарка Людмила Борщ також запропонувала рецепт салату «Ситий гість», завдяки якому, за її словами, кожен гість буде ситим та вдячним турботливій господині.

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