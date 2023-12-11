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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1992
Скульптор: Salvador Furió
Висота: 53 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Відвідувачі нашого музею часто зупиняються біля цієї надзвичайно виразної роботи. Іноді виникають суперечки щодо того, кому композиція присвячена. Втім, ці суперечки, як правило, довгими не бувають, оскільки у рисах обличчя старого капітана легко вгадується образ знаменитого письменника Ернеста Хемінгуея.
Багато років тому, побачивши цю композицію в одній із антикварних крамниць іспанського міста Більбао, я не міг відвести очей від твору, як виявилося, зовсім не присвяченого Хемінгуею. І не зміг відмовити собі в бажанні привезти роботу до Києва, щоб нею могли насолоджуватися й інші любителі чудового фарфорового мистецтва. Тим більше, що кожному з нас вона навіює довгу низку легенд, пов'язаних із улюбленим письменником.
Коли Ернесту виповнилося 12 років, дідусь подарував йому однозарядну рушницю 20-го калібру. Хлопчик побіг хвалитися подарунком перед своїми приятелями з околиці Чикаго. Побачивши його, стара індіанка сказала: «Будь обережний, хлопче. Ці іграшки мають звичай звертатися проти будь-кого, у тому числі й проти своїх господарів…» Її слова виявилися пророчими. Рівно через 50 років Хемінгуей застрелився із рушниці Vincenzo Bernardelli. Тепер ця модель, до речі, називається Hemingway.
Втім, перш ніж 62-річний Хемінгуей приставив дуло до голови, він десятки разів виключно дивоми залишався живим. Під час Першої Світової війни його вразили десятки мінних уламків, до того ж ноги прошила кулеметна черга. Він побував у п'яти аваріях та семи катастрофах. У різних випадках отримував сильні забиття, переломи і струс мозку. Двічі постраждав на полюванні, мало не згорів під час лісової пожежі. Але рахунки із життям вирішив звести самотужки.
У січні 1919 року Ернест повернувся до США героєм. Він став одним із перших американців, поранених на італійському фронті. Він сказав тоді: «Я був великим дурнем, коли вирушив на ту війну. Я думав, що ми спортивна команда, а австрійці — інша команда, яка бере участь у змаганні. Але до спорту війна жодного відношення не мала…» До речі, в армію його не брали через поганий зір, тому Хемінгуей завербувався в один із санітарних загонів, які США направляли до італійської армії.
З ним завжди траплялися якісь неймовірні історії. Так, вже під час Другої Світової війни в одному з боїв на території Іспанії Хемінгуей познайомився з французьким письменником та льотчиком Антуаном де Сент-Екзюпері.
Одного разу Хемінгуей посперечався, що вигадає оповідання з шести слів, яке стане найзворушливішим з усіх раніше написаних. І він виграв цю суперечку із самим собою, написавши: «For sale: baby shoes, never used» («Продаються дитячі черевички. Не вживані»). Після цього у всьому світі почали проводити конкурси на найкоротшу розповідь.
Крім того, що Ернест був привабливим чоловіком, він мав ще й неймовірну силу і витривалість. У молоді роки він — знову ж таки, на спір — міг вистояти цілий раунд проти відомого боксера-важковаговика; примудрявся входити до клітки з левами; міг, як справжній матадор, убити на арені кориди великого бика. У пошуках гострих відчуттів бував гірськолижником, плавцем, яхтсменом, снайпером. Якось зумів на спінінг зловити акулу вагою понад 100 кілограмів. Та сутичка з величезною рибиною спонукала його до написання повісті «Старий і море», за яку Хемінгуей отримав спочатку Пулітцерівську, а потім і Нобелівську премію.
Перед самою смертю він написав у своєму щоденнику: «У той час я вже знав, що коли щось кінчається в житті, чи то погане чи добре, залишається порожнеча. Але порожнеча, що залишилася після поганого, заповнюється сама собою. Порожнечу ж після чогось хорошого можна заповнити, лише знайшовши щось найкраще…»
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 4 м/с 3х
Тиск: 753 мм