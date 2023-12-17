Соєвий соус містить надто багато натрію: як їсти суші та не гладшати

Багато хто з нас дуже любить японську кухню, а зокрема суші, які можна приготувати і в домашніх умовах. Але вирушаючи до японського ресторану, потрібно пам'ятати, що один обід або вечеря може легко відкинути вас назад у вашому шляху до ідеального тіла. Щоб цього не сталося, варто дотримуватись простих правил, ділиться дієтологиня Олена Поліщак.

РЕКЛАМА

«Помірність - ключ до того, щоб частіше їсти суші та не шкодувати потім про це. 1 порція — це зазвичай 6 чи 8 штук ролів. Намагайтеся замовляти 1 порцію ролів, а решту страв вибирати менш калорійні, — пояснює дієтологиня. — Варто сказати, що роли теж бувають різні. У деяких ролах міститься 140 калорій (рол з авокадо), а деяких 500 (рол темпура). Салат із водоростей та місо суп — це відмінний початок вашої трапези в японському ресторані. Вони набагато менш калорійні, ніж суші, тому, розпочавши з них, ви вже не будете настільки голодними, коли справа дійде до основних страв.

Зелений чай містить багато антиоксидантів, чудово поєднується з суші та містить 0 калорій. Уникайте соків, газованих та алкогольних напоїв. Найчастіше кількість калорій, що в них міститься, можна порівняти з ще однією порцією суші".

Безумовно, сашимі, додає дієтологиня, — це найздоровіша страва в японському ресторані. Найчастіше це чистий білок, який містить порівняно мало калорій. Мінусом є досить висока ціна.

РЕКЛАМА

«Роли з хитрими соусами — це наш ворог номер один, — зазначає Олена Поліщак. — Роли зі словом «гострий» готуються з соусом на основі майонезу, роли з вугром включають маринад, який містить дуже багато цукру. Сир «Філадельфія», який є в багатьох ролах, дуже жирний і калорійний. У поєднанні з рисом — це просто смертельна зброя проти вашої фігури.

У меню японського ресторану досить багато здорових та корисних страв, дотримуйтесь їх. Не варто замовляти роли або інші страви зі словом «темпура», оскільки вони обсмажуються у великій кількості олії. Відомо, що соєвий соус містить надто багато натрію, тому намагайтеся акуратно вмочувати в ньому суші та роли, щоб не «випивати» соус цілими мисками.

Не завжди виходить дотримуватися всіх цих правил, іноді хочеться влаштувати справжній суші-бенкет. Тому якщо ви відчуваєте, що це саме такий день, то підлаштуйте решту раціону — намагайтеся вживати тільки низькокалорійні дієтичні страви (суп, салат, куряча грудка)".

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про основні принципи японської дієти, яка допоможе схуднути за 14 днів.

18

Читайте нас у Facebook та Instagram