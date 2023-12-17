«Буде гармонійно виглядати на святковому столі»: новорічний пиріг з копченою червоною рибою від фудблогерки Олени Мазур
Відома фудблогерка Олена Мазур, яка раніше розповіла, як приготувати оселедець у сметані, поділилася в Instagram рецептом смачного пирога для новорічного столу.
«Впевнена, що цей смачний пиріг буде виглядати максимально гармонійно на вашому новорічному столі», — написала вона.
Інгредієнти:
- тісто листково-дріжджове — 2 листа
- крем-сир — 70 г
- копчена червона риба — 110 г
- вершкове масло або жовток (змастити)
- насіння
«Запікаємо приблизно 25−30 хвилин при температурі 180 градусів (орієнтуйтеся на рум’яну скоринку). Смачного!» — написала фудблогерка.
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