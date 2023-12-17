«Буде гармонійно виглядати на святковому столі»: новорічний пиріг з копченою червоною рибою від фудблогерки Олени Мазур

Відома фудблогерка Олена Мазур, яка раніше розповіла, як приготувати оселедець у сметані, поділилася в Instagram рецептом смачного пирога для новорічного столу.

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«Впевнена, що цей смачний пиріг буде виглядати максимально гармонійно на вашому новорічному столі», — написала вона.

Інгредієнти: - тісто листково-дріжджове — 2 листа

- крем-сир — 70 г

- копчена червона риба — 110 г

- вершкове масло або жовток (змастити)

- насіння «Запікаємо приблизно 25−30 хвилин при температурі 180 градусів (орієнтуйтеся на рум’яну скоринку). Смачного!» — написала фудблогерка. РЕКЛАМА

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