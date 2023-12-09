Паштет з лососевих обрізків — оригінальний та дуже смачний рецепт від відомого одеського фудблогера

Одеський фудблогер Валерій Пономар, який раніше поділився рецептом соусу сацибелі, який подають до м'яса, птиці, риби, макаронів, розповів, як приготувати паштет з лососевих обрізків.

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«Друзі, це дуже смачно, всім приємного апетиту», — написав він на своїй сторінці у соцмережах і докладно розповів, як приготувати такий паштет.

Інгредієнти: Лососеві обрізки — 1 кг;

Морква — 1 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Вершкове масло — 50 г;

Сіль, перець;

Мускатний горіх — щіпка;

Копчена паприка — 1,5 ч.л.;

Вершки 30−40% - 100 мл;

Лавровий лист — 1 шт.

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Приготування: РЕКЛАМА На вершковому маслі обсмажуємо цибулю з морквою до м'якості.

Обрізки нарізаємо на дрібні шматочки, щоб рівномірно готувалися, і додаємо до овочів, сіль, перець, лавровий лист і мускатний горіх, готуємо протягом 5 хвилин на великому вогні.

Зменшуємо вогонь до середнього, додаємо копчену паприку та вершки, готуємо ще 2 хвилини.

Готову масу відкидаємо на сито, а потім поміщаємо у блендер.

Збиваємо паштет, поступово додаючи зціджений жир, доки не отримаємо потрібну густоту. Пробуємо на сіль, якщо потрібно — досолюємо.

Ставимо у холодильник до повного застигання.

Раніше кулінарка Людмила Білостоцька поділилася рецептом салаки в томатному соусі.

Фото — скріншот

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