Паштет з лососевих обрізків — оригінальний та дуже смачний рецепт від відомого одеського фудблогера
Одеський фудблогер Валерій Пономар, який раніше поділився рецептом соусу сацибелі, який подають до м'яса, птиці, риби, макаронів, розповів, як приготувати паштет з лососевих обрізків.
«Друзі, це дуже смачно, всім приємного апетиту», — написав він на своїй сторінці у соцмережах і докладно розповів, як приготувати такий паштет.
Інгредієнти:
- Лососеві обрізки — 1 кг;
- Морква — 1 шт.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Вершкове масло — 50 г;
- Сіль, перець;
- Мускатний горіх — щіпка;
- Копчена паприка — 1,5 ч.л.;
- Вершки 30−40% - 100 мл;
- Лавровий лист — 1 шт.
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Приготування:
- На вершковому маслі обсмажуємо цибулю з морквою до м'якості.
- Обрізки нарізаємо на дрібні шматочки, щоб рівномірно готувалися, і додаємо до овочів, сіль, перець, лавровий лист і мускатний горіх, готуємо протягом 5 хвилин на великому вогні.
- Зменшуємо вогонь до середнього, додаємо копчену паприку та вершки, готуємо ще 2 хвилини.
- Готову масу відкидаємо на сито, а потім поміщаємо у блендер.
- Збиваємо паштет, поступово додаючи зціджений жир, доки не отримаємо потрібну густоту. Пробуємо на сіль, якщо потрібно — досолюємо.
- Ставимо у холодильник до повного застигання.
Раніше кулінарка Людмила Білостоцька поділилася рецептом салаки в томатному соусі.
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