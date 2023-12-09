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Паштет з лососевих обрізків — оригінальний та дуже смачний рецепт від відомого одеського фудблогера

13:59 9 грудня 2023
Паштет

Одеський фудблогер Валерій Пономар, який раніше поділився рецептом соусу сацибелі, який подають до м'яса, птиці, риби, макаронів, розповів, як приготувати паштет з лососевих обрізків.

«Друзі, це дуже смачно, всім приємного апетиту», — написав він на своїй сторінці у соцмережах і докладно розповів, як приготувати такий паштет.

Інгредієнти:

  • Лососеві обрізки — 1 кг;
  • Морква — 1 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Вершкове масло — 50 г;
  • Сіль, перець;
  • Мускатний горіх — щіпка;
  • Копчена паприка — 1,5 ч.л.;
  • Вершки 30−40% - 100 мл;
  • Лавровий лист — 1 шт.

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Приготування:

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  • На вершковому маслі обсмажуємо цибулю з морквою до м'якості.
  • Обрізки нарізаємо на дрібні шматочки, щоб рівномірно готувалися, і додаємо до овочів, сіль, перець, лавровий лист і мускатний горіх, готуємо протягом 5 хвилин на великому вогні.
  • Зменшуємо вогонь до середнього, додаємо копчену паприку та вершки, готуємо ще 2 хвилини.
  • Готову масу відкидаємо на сито, а потім поміщаємо у блендер.
  • Збиваємо паштет, поступово додаючи зціджений жир, доки не отримаємо потрібну густоту. Пробуємо на сіль, якщо потрібно — досолюємо.
  • Ставимо у холодильник до повного застигання.

Раніше кулінарка Людмила Білостоцька поділилася рецептом салаки в томатному соусі.

Фото — скріншот

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