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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1992
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 24×25 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Під час зустрічі зі студентами університету до знаменитого віленського мудреця Елієзера звернувся довготелесий юнак, який сидів у першому ряду аудиторії, заповненої, як кажуть, «під саму зав'язку».
Юнак, явно бентежачись, запитав, що треба зробити, щоб стати видатним ученим.
- Все досить просто, — відповів Елієзер. — Для початку вам потрібно буде відмовитись від будь-яких задоволень. Від усього абсолютно, окрім навчання.
- Ну, це, в принципі, зрозуміло, — погодився хлопець. — А що ще?
- А ще, присвятивши життя здобуттю глибоких знань, вам доведеться нерідко відчувати і голод, і холод, і, можливо, навіть злидні. І так, мабуть, років до сорока.
- А потім? — не вгамовувався студент.
- А потім уже звикните…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 2 м/с 3х
Тиск: 750 мм