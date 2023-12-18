37.46 / 38.00 40.84 / 41.63
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Класичний картопляний салат: смачно та бюджетно

20:15 20 грудня 2023
Класичний картопляний салат

Цей салат зустрічається під різними назвами — картопляний салат, європейський класичний картопляний салат, американський картопляний салат тощо. Це означає, що його полюбляють всюди. Спробуйте приготувати і ви, точно не пошкодуєте, ділиться кулінарка Міра Владіміра, яка раніше давала рецепт маринованих шлуночків.

Інгредієнти:

  • 6 картоплин, зварених в мундирі
  • 6 варених яєць
  • 1 ріпчаста цибулина
  • 3 консервовані огірки
  • 150 г майонезу
  • можна додати копченої чи вареної ковбаски або відвареного м'яса,
  • зелень, спеції за смаком

Приготування:

Картоплю, яйця і огірки нарізати рівномірними кубиками, не дуже мілко. Цибулю нарізати прозорими чвертькільцями. Все з'єднати, заправити майонезом і спеціями, перемішати.

РЕКЛАМА

Дати настоятись в холодильнику декілька годин. Подавати можна як окрему страву, а можна як гарнір до м'ясних і рибних страв.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт імбирно-медово-лимонної пасти. Це справжня вітамінна бомба, ще й смачна та ефективна при застуді.

РЕКЛАМА

284

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Передчуття нового життєвого періоду: «офіційний» гороскоп від Анжели Перл на 2024 рік для всіх знаків зодіаку

Торт без випікання

«Нереально смачний тортик без проблем»: три інгредієнти і всього п'ять хвилин на приготування

Карти Таро

Овнам — Король Кубків, а Тельцям — Четвірка Жезлів: кому карти Таро обіцяють багатство до кінця тижня

салат

Різдвяний салат «Добра теща»: спробуйте, і не зможете відірватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту