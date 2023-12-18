Класичний картопляний салат: смачно та бюджетно

Цей салат зустрічається під різними назвами — картопляний салат, європейський класичний картопляний салат, американський картопляний салат тощо. Це означає, що його полюбляють всюди. Спробуйте приготувати і ви, точно не пошкодуєте, ділиться кулінарка Міра Владіміра, яка раніше давала рецепт маринованих шлуночків.

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Інгредієнти: 6 картоплин, зварених в мундирі

6 варених яєць

1 ріпчаста цибулина

3 консервовані огірки

150 г майонезу

можна додати копченої чи вареної ковбаски або відвареного м'яса,

зелень, спеції за смаком

Приготування:

Картоплю, яйця і огірки нарізати рівномірними кубиками, не дуже мілко. Цибулю нарізати прозорими чвертькільцями. Все з'єднати, заправити майонезом і спеціями, перемішати.

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Дати настоятись в холодильнику декілька годин. Подавати можна як окрему страву, а можна як гарнір до м'ясних і рибних страв.

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Нагадаємо рецепт імбирно-медово-лимонної пасти. Це справжня вітамінна бомба, ще й смачна та ефективна при застуді.

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