Класичний картопляний салат: смачно та бюджетно
Цей салат зустрічається під різними назвами — картопляний салат, європейський класичний картопляний салат, американський картопляний салат тощо. Це означає, що його полюбляють всюди. Спробуйте приготувати і ви, точно не пошкодуєте, ділиться кулінарка Міра Владіміра, яка раніше давала рецепт маринованих шлуночків.
Інгредієнти:
- 6 картоплин, зварених в мундирі
- 6 варених яєць
- 1 ріпчаста цибулина
- 3 консервовані огірки
- 150 г майонезу
- можна додати копченої чи вареної ковбаски або відвареного м'яса,
- зелень, спеції за смаком
Приготування:
Картоплю, яйця і огірки нарізати рівномірними кубиками, не дуже мілко. Цибулю нарізати прозорими чвертькільцями. Все з'єднати, заправити майонезом і спеціями, перемішати.
Дати настоятись в холодильнику декілька годин. Подавати можна як окрему страву, а можна як гарнір до м'ясних і рибних страв.
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