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«Нереально смачний тортик без проблем»: три інгредієнти і всього п'ять хвилин на приготування

16:55 19 грудня 2023
Торт без випікання

Після того, як відома українська кулінарка Ліза Глинська поділилася рецептом приготування медовика без випікання, кулінарний ресурс у Instagram «Poleznie_sowety».

Інгредієнти:

— згущене молоко 200 г
- сметана густа 400 г
- печиво шоколадне 250−300 г
- молоко 100 г

«Нереально смачний тортик без жодних проблем», — йдеться в повідомленні кулінарного ресурсу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати торт без випічки «Мандаринка», а також торт із печивом савоярді та персиками.

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