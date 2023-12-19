«Нереально смачний тортик без проблем»: три інгредієнти і всього п'ять хвилин на приготування
Після того, як відома українська кулінарка Ліза Глинська поділилася рецептом приготування медовика без випікання, кулінарний ресурс у Instagram «Poleznie_sowety».
Інгредієнти:
— згущене молоко 200 г
- сметана густа 400 г
- печиво шоколадне 250−300 г
- молоко 100 г
«Нереально смачний тортик без жодних проблем», — йдеться в повідомленні кулінарного ресурсу.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати торт без випічки «Мандаринка», а також торт із печивом савоярді та персиками.396