У вівторок, 19 грудня, у Саудівській Аравії відбувся другий півфінальний поєдинок 20-го клубного чемпіонату світу, який минулого сезону у складі «Реала» виграв український голкіпер Андрій Лунін.

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На стадіоні «Король Абдалла Спортс Сіті» в Джидді зійшлися дебютант турніру, тріумфатор європейської Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» та найсильніший клуб Азії — японська «Урава Ред Даймондс».

Клубний чемпіонат світу. ½ фіналу

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Урава Ред Даймондс» (Японія) — 3:0

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Голи: Хейбротен (45+1, в свої ворота), Ковачич (52), Бернарду Сілва (59).

Колишня команда Олександра Зінченка на правах фаворита з перших хвилин діяла гостріше, але майже весь перший тайм не могла пробити 37-річного голкіпера японців Нісікаву. За неї перед самою перервою це зробив норвезький захисник «Урави» Хейбротен, котрий зрізав м'яч у власні ворота.

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А після перерви «МанСіті», яка посідає в АПЛ лише 5-е місце, завдяки голам Ковачича та Бернарду Сілви остаточно добив опонента — 3:0. Нічого дивного, якщо зважити на те, що європейські клуби на клубних чемпіонатах світу виграли в азійських 14 матчів із 14.

У вирішальному поєдинку за трофей команда Хосепа Гвардіоли в п'ятницю, 22 грудня, у Джидді зіграє з бразильським «Флуміненсе», який у півфіналі виявився сильнішим за єгипетський «Аль-Ахлі» — 2:0 (Аріас, 71, з пенальті, Кеннеді, 90).

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В свою чергу, найсильніший клуб Африки «Аль-Ахлі» за кілька годин до фіналу також у Джидді (тільки на іншій арені) розіграє третє місце у поєдинку з «Уравою Ред Даймондс».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відбулося жеребкування пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото fifa.com

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