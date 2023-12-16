20 грудня 2023

Кожного року тисячі людей з рудим волоссям збираються в ірландському місті Кросхейвен на досить таки незвичайний фестиваль. У заході під назвою Irish Redhead Convehtion беруть участь рудоволосі буквально з усього світу. І це, на перший погляд, може здаватися дещо дивним, адже лише 1−2% населення Землі, згідно з даними Національного інституту здоров'я Ірландії, мають руде волосся.

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Вчені стверджують, що для народження рудоволосої дитини обоє батьків повинні мати копію досить рідкісного гена, і часто ця ознака передається з покоління в покоління. І, до речі, саме в Ірландії найвища частка рудоволосих людей порівняно з рештою західного світу.

Святкування Національного дня любителів рудого волосся в цій країні, як правило, відбувається протягом трьох днів і включає в себе коронацію рудого короля і королеви, конкурси на найкращі руді брови і найбільшу кількість веснянок на квадратний дюйм.

Нерідко програма свята передбачає зустрічі науковців із різних країн. Адже це питання вже багато років інтригує істориків і вчених. Той факт, що Ірландія, а також Шотландія та Уельс є єдиними трьома країнами Європи, в яких понад 10% населення мають руде волосся, дає змогу припустити, що цей ген може мати відношення до кельтського походження. Щоправда, інша популярна версія свідчить, що ген був завезений на Ірландські та Британські острови вікінгами ще у 8−11 століттях.

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Як би там не було, а рудоволосі люди часто вважаються не лише привабливим та веселими, а ще й досить талановитими у різних галузях життя. Наприклад, серед історичних осіб з рудим волоссям часто згадують британського прем'єр-міністра Уїнстона Черчилля та англійську королеву Єлизавету I. В якості ж сучасних прикладів наводять імена співака Еда Ширана та британського принца Гаррі…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш

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