«Чоловічий» та «жіночий» бургери за рецептами Лізи Глінської: готуйте смакоту для всієї родини
Бургер — популярний у всьому світі різновид фаст-фуду, для якого характерна розрізана навпіл булочка, приготована на грилі котлета, різні овочі й соус.
Гамбургер є одним з видів бургера. Він являє собою розрізану навпіл булочку з кунжутом, усередині якої знаходиться рубана яловича котлета.
У світі існують тисячі рецептів бургерів, але завдяки старанням маркетологів та кухарів, їхня кількість постійно збільшується. З'являються «леді-бургери», «справжні чоловічі бургери», «бебі-бургери» тощо.
Відома кулінарка Ліза Глінська також вирішила «погратися» в улюблену гру маркетологів й запропонувала шанувальникам рецепти «чоловічого» та «жіночого» бургерів.
Для приготування бургерів знадобиться: молоко, дріжді, цукор, яйця, вершкове масло, борошно.
Спочатку готується опара.
400 мл молока змішати з 40 г цукру та 12 г свіжих пресованих дріжджів.
Накрити плівкою, залишити на 30 хвилин при кімнатній температурі.
Потім готується тісто для булочок.
Для нього потрібні:
опара
50 г яйця
4 г солі
80 г вершкового масла
600 г борошна
Змішати в чаші міксера опару, яйце, сіль, розтоплене вершкове масло, борошно. Вимішувати 7−10 хв, використовуючи насадку «гак». Накрити плівкою, залишити на 2 години при кімнатній температурі.
Тісто обім’яти, поділити на 8 рівних частин, сформувати булочки. Викласти на лист з пергаментом, накрити рушником, залишити на 30 хв. Змастити жовтком, присипати кунжутом. Випікати при 180 С — 20−25 хвилин. Після випікання накрити рушником та залишити на 5−10 хвилин.
Для глазурування:
20 г жовтка
кунжут
Коли булочки готові, можна розпочинати складання бургера.
Чоловічий бургер складається з булочки, кетчупу, салатного листя, огірок, цибулі, яловичої котлети, сиру.
Жіночий бургер складається з листя айсберга, кетчупу, індичої котлети, огірка, авокадо, цибулі.
Нагадаємо, шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов поділився рецептом дуже смачного торта «Карпатка», який готується з простих доступних продуктів.59