«Чоловічий» та «жіночий» бургери за рецептами Лізи Глінської: готуйте смакоту для всієї родини

Бургер — популярний у всьому світі різновид фаст-фуду, для якого характерна розрізана навпіл булочка, приготована на грилі котлета, різні овочі й соус.

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Гамбургер є одним з видів бургера. Він являє собою розрізану навпіл булочку з кунжутом, усередині якої знаходиться рубана яловича котлета.

У світі існують тисячі рецептів бургерів, але завдяки старанням маркетологів та кухарів, їхня кількість постійно збільшується. З'являються «леді-бургери», «справжні чоловічі бургери», «бебі-бургери» тощо.

Відома кулінарка Ліза Глінська також вирішила «погратися» в улюблену гру маркетологів й запропонувала шанувальникам рецепти «чоловічого» та «жіночого» бургерів.

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Для приготування бургерів знадобиться: молоко, дріжді, цукор, яйця, вершкове масло, борошно.

Спочатку готується опара.

400 мл молока змішати з 40 г цукру та 12 г свіжих пресованих дріжджів.

Накрити плівкою, залишити на 30 хвилин при кімнатній температурі.

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Потім готується тісто для булочок.

Для нього потрібні:

опара

50 г яйця

4 г солі

80 г вершкового масла

600 г борошна

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Змішати в чаші міксера опару, яйце, сіль, розтоплене вершкове масло, борошно. Вимішувати 7−10 хв, використовуючи насадку «гак». Накрити плівкою, залишити на 2 години при кімнатній температурі.

Тісто обім’яти, поділити на 8 рівних частин, сформувати булочки. Викласти на лист з пергаментом, накрити рушником, залишити на 30 хв. Змастити жовтком, присипати кунжутом. Випікати при 180 С — 20−25 хвилин. Після випікання накрити рушником та залишити на 5−10 хвилин.

Для глазурування:

20 г жовтка

кунжут

Коли булочки готові, можна розпочинати складання бургера.

Чоловічий бургер складається з булочки, кетчупу, салатного листя, огірок, цибулі, яловичої котлети, сиру.

Жіночий бургер складається з листя айсберга, кетчупу, індичої котлети, огірка, авокадо, цибулі.

Нагадаємо, шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов поділився рецептом дуже смачного торта «Карпатка», який готується з простих доступних продуктів.

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