37.43 / 37.96 40.80 / 41.58
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Смерть нацгвардійця на блокпосту: судді Тандиру продовжили запобіжний захід

14:04 20 грудня 2023
Суддя Тандир

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру, який збив на смерть бійця Нацгвардії на блокпосту у столиці.

Про це повідомляє «Суспільне».

Суд продовжив Тандиру запобіжний захід у вигляді перебування під вартою без можливості внесення застави.

Олексій Тандир залишатиметься під вартою до щонайменше 17 лютого 2024 року.

РЕКЛАМА

26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Слідство з'ясувало, що суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Адвокати Тандира подали апеляцію, але суд залишив підозрюваного за ґратами.

РЕКЛАМА

Після цього Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

РЕКЛАМА

54

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Торт без випікання

«Нереально смачний тортик без проблем»: три інгредієнти і всього п'ять хвилин на приготування

Салат з кукурудзою та яблуком

Салат з кукурудзою та яблуком: справжня перлина новорічного столу

зодіак

Передчуття нового життєвого періоду: «офіційний» гороскоп від Анжели Перл на 2024 рік для всіх знаків зодіаку

салат

Новорічний салат «Вікінг» від Людмили Борщ: страва, яка обов’язково прикрасить ваш святковий стіл

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту