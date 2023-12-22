Що робити на новорічній вечірці, аби зберегти талію та гаманець під контролем

Хороша їжа — це величезна частина новорічних святкувань, але витрат — і калорій — не оминути. Мелані Діксон, дієтолог служби персоналізованого корпоративного харчування, розповіла виданню The Sun про кілька розумних способів зменшити витрати, водночас контролюючи свій раціон.

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За даними Drinkaware, більше чверті молодих людей зараз не вживають алкоголь. Користь для здоров'я від скорочення або утримання від вживання алкоголю — покращення настрою, сну та здоров'я шкіри — це лише деякі з переваг. Подивіться, скільки ви зазвичай витрачаєте на алкоголь за місяць, і подумайте про те, щоб на деякий час стати тверезим, щоб зберегти кошти. Подумайте про події, які не повинні бути пов'язані з алкоголем, наприклад, катання на ковзанах, новорічні вогні та ярмарки, затишна кава з тістечком. Якщо ви збираєтеся у великому товаристві, заплануйте веселі настільні ігри або принесіть свої безалкогольні напої.

Віддайте перевагу сезонним продуктам. Клементини — улюблені новорічні фрукти, вони містять багато вітаміну С, який допомагає зміцнити імунітет і добре почуватися взимку. Інші продукти, які зараз у сезоні: морква, червонокачанна капуста, буряк, цвітна капуста, пастернак, яблука та груші.

Перейдіть на домашні канапе. Влаштовуєте новорічну вечірку? Є так багато способів урізноманітнити здорові, але скромні інгредієнти. Наповніть міні-перці хумусом, сиром або розчавленим авокадо, а скибочки огірка покрийте трав'янистим вершковим сиром. Або додайте помідори черрі, нарізаний перець, кульки свіжої моцарели та листя базиліка на зубочистках і полийте бальзамічною глазур'ю. Ви здивуєтеся, наскільки добре смакуватиме теплий зимовий салат з буряка, солодкої картоплі, волоських горіхів, козячого сиру на подушці з руколи з бальзамічною заправкою.

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Коли справа доходить до новорічних страв, люди зазвичай купують більше, ніж потрібно. Але чому б не попросити гостей «принести тарілку» — розділити витрати і дозволити їм забрати недоїдки додому. Переконайтеся, що ви максимально ефективно використовуєте залишки, які накопичуються протягом святкового періоду. Подумайте про супи із залишків овочів та м'ясних кісток, пасту із залишків вершків, а також заморозьте шматочки м'яса, щоб додати їх до рагу.

Грудень, як правило, найзайнятіший місяць року, і іноді може здаватися, що неможливо дотримуватися суворого бюджету, коли вечори з друзями та колегами по роботі заповнюють ваш календар. Вихід у світ може бути мінним полем спокус і неправильних рішень, але є кілька хитрих прийомів, які допоможуть витратити менше і зробити здоровий вибір, не зіпсувавши при цьому задоволення!

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Підготуйтеся як професіонал, маючи в сумці зручні закуски, щоб вгамувати голод перед основною їжею і не зірватися за столом. З'їжте жменю горіхів і насіння перед тим, як вийти з дому, щоб приборкати свій апетит.

Нагадаємо про поради візажистки Анни Баланюк щодо новорічного вбрання:"Червона помада, яка давно чекає свого зіркового часу у вашій косметичці, стане вам в новорічну ніч у нагоді".

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