Салат з бурячком та селерою: чудова ідея для новорічного столу

Планувати новорічне меню — це теж задоволення, як і готувати страви та сервірувати стіл. І якщо мова йде про салати, приготуйте їх небагато, проте особливі. Наприклад, два улюблених у вашій родині та два нових (як кажуть, на пробу). Якщо у серванті є кришталеві салатники, використовуйте їх обов’язково. У них салат виглядатиме, неначе у крижаній чаші. Також варто згадати про сімейні сервізи.

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Рецептом салату з бурячком та селерою з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда.

— Цей салат має вишуканий смак, — говорить Анна Конда. — Раджу спробувати.

Салат з бурячком та селерою Інгредієнти (на 2 порції): Буряк відварений — 1 шт.

Селера — 4 черешки

Сир — бринза чи фета (тут можна експериментувати на ваш смак) — 100 г

Оливкова олія, сіль, перець (на смак)

Дрібненько нарізаємо відварений бурячок, черешки селери та перемішуємо. Додаємо шматочки улюбленого сиру (бринзи чи фети). Заправляємо оливковою олією та перемішуємо ще раз.

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Смачного!

Анна Конда: «Цей салат має вишуканий смак»

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Радимо також приготувати до новорічного столу зелений соус з листя салату за рецептом відомої кулінарки Елли Іванової та різдвяний салат «Сонечко» від Людмили Борщ.

Фото з альбому Анни Конди

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