Фігурка дня. «Порцелянові історії». 23 грудня 2023

ЧЕРВОНИЙ ДРАКОН Країна: Іспанія

Мануфактура: Lladro

Рік створення: 2008

Скульптор: Francisco Polope

Розмір: 74×70 cm

Лімітована серія



Японські вчені виявили останки унікального мозазавра — істоти, яка, за їхніми даними, понад 72 мільйони років тому могла жити в Тихому океані. Унікальну знахідку вирішили назвати «блакитним драконом» Вакаяма.

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На думку дослідників, істота, розмір якої порівнюють з великим автомобілем, не була ссавцем, незважаючи на свою теплокровність.

Як з’ясували вчені, тварина мала голову, схожу на крокодилячу, та бінокулярний зір, що робило її «смертоносним мисливцем». Крім того, у «блакитного дракона» були чотири величезні веслоподібні кінцівки, і, можливо, плавець на спині, такий, як у великої акули.

Про все це йдеться у дослідженні, опублікованому в Journal of Systematic Palaeontology, пише Science Alert.

Майже повний скелет вимерлої тварини знайшов на березі річки Арідагава у провінції Вакаяма палеонтолог Акіхіро Місакі з Музею природознавства та історії людства. Для того, щоб дістати усі кістки знайденої істоти із кам'яної породи, дослідникам знадобилося цілих п'ять років.

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Повна назва мазозавра — Megapterygius wakayamaensis. Вчені стверджують, що цій 6-метровій істоті немає аналогів в сучасному світі.

«Немає жодного сучасного аналога з подібною морфологією тіла — від риб до пінгвінів і морських черепах. Ніхто з тварин не має чотирьох великих ластів, які вони використовують у поєднанні з хвостовим плавцем», — прокоментував знахідку палеонтолог Такуя Коніші з Університету Цинциннаті.

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Дослідники припускають, що великі передні ласти допомагали тварині швидко маневрувати, а великі задні плавники — пірнати та спливати на поверхню. Ймовірно, хвіст «блакитного дракона» генерував потужне прискорення під час полювання на рибу.

Мозазаври були одними з найбільших хижаків в історії. Вчені кажуть, що інколи вони досягали 17 метрів. Протягом 20 мільйонів років ці страхітливі істоти панували в океані. Нині ж дослідники називають їх останніми з великих морських ящерів.

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І ще одне. Не знаю, наскільки привабливо виглядають залишки «блакитного дракона», знайденого японськими вченими на березі річки у провінції Вакаяма, але точно переконаний у тому, що два великих дракона (червоний і золотий!), представлені у нашому київському музеї порцелянових фігур, викличуть неабиякий інтерес у відвідувачів. Багато хто вже пересвідчився у цьому на власні очі…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш

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