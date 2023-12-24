Експертиза підтвердила: празький стрілець убив двомісячне немовля за тиждень до бійні в університеті

У суботу, 23 грудня, у Чехії було оголошено день загальнонаціональної жалоби за загиблими під час масової стрілянини у Карловому університеті у Празі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», бійню влаштував 24-річний студент Давид Козак. Його жертвами стали 14 осіб — студенти та викладачі. Ще понад 20 людей отримали поранення. Сам Козак застрелився, коли на місце злочину прибула поліція.

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Влада заявила, що особи всіх загиблих встановлені, але цю інформацію поки не оприлюднять.

Поліція Чехії повідомила, що в ході розслідування масового вбивства, скоєного Козаком у Карловому університеті, у нього в будинку знайшли зброю, яку використовували під час подвійного вбивства в Клановіцькому лісі на околиці Праги. Збіг підтвердила балістична експертиза.

За повідомленнями чеських ЗМІ, 15 грудня у лісі було застрелено 32-річного чоловіка та його двомісячну доньку.

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Начальник відділу вбивств празької поліції Алеш Страх заявив вранці 22 грудня, що Козак входить до числа підозрюваних у вбивстві у Клановіцькому лісі. Наразі експертиза довела його причетність до цього злочину.

За даними слідства, всю вогнепальну зброю, яку Давид використав для скоєння цих вбивств, він придбав легально.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про аналогічний надзвичайний випадок у США, де в кампусі Невадського університету професор застрелив трьох людей і ще одного поранив.

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