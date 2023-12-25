Маринована червона капуста до новорічного столу: буде у гостей нарозхват
Мариновані овочі зараз дуже популярні в Європі. Цей тренд набирає дедалі більшої популярності. Причин кілька. Мариновані овочі смачні та корисні, а приготовані в домашніх умовах до того ж бюджетні. Різниця в ціні з купленими на ринку і в супермаркеті істотна.
Вони гарні як для кожного дня, так і для святкового столу.
Рецептом маринованої червоної капусти поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт капусти «Провансаль».
- Ця капуста дуже красива і смачна, — каже Елла Іванова. — На новорічному столі вона буде нарозхват. Рецепт простий у виконанні. Приготувавши цю страву хоч раз, ви неодмінно захочете це зробити ще.
Маринована червона капуста
- 1 червона капуста
- 10−15 г солі
Для маринаду
- 500 г води
- 50 г яблучного оцту
- 50 г цукру
- 2 гвоздички
- 2 зубочки часнику
Капусту дуже тонко шаткуємо. Додаємо сіль і трохи перетираємо.
З'єднуємо все для маринаду. Доводимо до кипіння.
Пробуємо маринад на смак.
Заливаємо капусту гарячим маринадом.
Нехай добу постоїть.
Під час подачі я поливаю олією.
Смачного!
Нагадаємо рецепт квашеної капусти «пелюстка».
Фото з альбому Елли Іванової46