Маринована червона капуста до новорічного столу: буде у гостей нарозхват

Мариновані овочі зараз дуже популярні в Європі. Цей тренд набирає дедалі більшої популярності. Причин кілька. Мариновані овочі смачні та корисні, а приготовані в домашніх умовах до того ж бюджетні. Різниця в ціні з купленими на ринку і в супермаркеті істотна.

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Вони гарні як для кожного дня, так і для святкового столу.

Рецептом маринованої червоної капусти поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт капусти «Провансаль».

- Ця капуста дуже красива і смачна, — каже Елла Іванова. — На новорічному столі вона буде нарозхват. Рецепт простий у виконанні. Приготувавши цю страву хоч раз, ви неодмінно захочете це зробити ще.

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Маринована червона капуста 1 червона капуста

10−15 г солі Для маринаду РЕКЛАМА 500 г води

50 г яблучного оцту

50 г цукру

2 гвоздички

2 зубочки часнику

Капусту дуже тонко шаткуємо. Додаємо сіль і трохи перетираємо.

З'єднуємо все для маринаду. Доводимо до кипіння.

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Пробуємо маринад на смак.

Заливаємо капусту гарячим маринадом.

Нехай добу постоїть.

Під час подачі я поливаю олією.

Смачного!

Нагадаємо рецепт квашеної капусти «пелюстка».

Фото з альбому Елли Іванової

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