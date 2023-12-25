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Маринована червона капуста до новорічного столу: буде у гостей нарозхват

22:30 27 грудня 2023
Маринована червона капуста

Мариновані овочі зараз дуже популярні в Європі. Цей тренд набирає дедалі більшої популярності. Причин кілька. Мариновані овочі смачні та корисні, а приготовані в домашніх умовах до того ж бюджетні. Різниця в ціні з купленими на ринку і в супермаркеті істотна.

Вони гарні як для кожного дня, так і для святкового столу.

Рецептом маринованої червоної капусти поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт капусти «Провансаль».

- Ця капуста дуже красива і смачна, — каже Елла Іванова. — На новорічному столі вона буде нарозхват. Рецепт простий у виконанні. Приготувавши цю страву хоч раз, ви неодмінно захочете це зробити ще.

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Маринована червона капуста

  • 1 червона капуста
  • 10−15 г солі

Для маринаду

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  • 500 г води
  • 50 г яблучного оцту
  • 50 г цукру
  • 2 гвоздички
  • 2 зубочки часнику

Капусту дуже тонко шаткуємо. Додаємо сіль і трохи перетираємо.

З'єднуємо все для маринаду. Доводимо до кипіння.

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Пробуємо маринад на смак.

Заливаємо капусту гарячим маринадом.

Нехай добу постоїть.

Під час подачі я поливаю олією.

Смачного!

Нагадаємо рецепт квашеної капусти «пелюстка».

Фото з альбому Елли Іванової

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