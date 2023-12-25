Винні гени: науковці пояснили схильність до алкоголізму

Більшість з нас, швидше за все, вип'є кілька келихів на свята, не підозрюючи, що це може спричинити негативні наслідки. Але нові дослідження показують, що ті, в кого є проблеми з алкоголем, можуть бути генетично схильні до цього, пише видання Iflscience.com.

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Нове дослідження, проведене Центром охорони здоров'я штату Коннектикут та Єльським університетом, виявило предків у всьому світі, які мають спільну генетичну архітектуру для алкогольної залежності. Отримані дані можуть допомогти вченим зрозуміти генетичну основу, яка є важливою причиною погіршення здоров'я людей більшості вікових груп і основною причиною смерті для тих, хто страждає на алкоголізм. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), зловживання спиртним є причиною більшості травм і понад 200 захворювань.

У найбільшому на сьогодні дослідженні команда науковців ідентифікувала кілька нових генів ризику і відкрила нові біологічні механізми, пов'язані з цим станом.

Було обстежено понад 1 мільйон людей з синдромом алкоголізму з якомога більшої кількості генетичних груп предків, включаючи європейських, африканських, латиноамериканських, східноазіатських та південноазіатських.

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«Використовуючи інформацію про мультиродинні зв'язки, ми ідентифікували 110 генних регіонів і отримали покращене точне картування потенційних причинних варіантів у кожному регіоні», — зазначили науковці.

«Одним з найважливіших результатів цього дослідження є інформація про ризик хвороби на рівні всього геному», — додав Джоел Гелернтер, старший автор дослідження, професор генетики та неврології в Єльській школі медицини та Університеті штату Коннектикут.

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У роботі також було досліджено кілька препаратів, які можуть допомогти в лікуванні алкоголізму.

Раніше експерт пояснив, які алкогольні напої краще обрати для різдвяного та новорічного столу.

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А от тим, хто боїться набрати зайву вагу, слід обмежити, або взагалі відмовитись від спиртного, бо воно дуже калорійне.

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